Elektrikli araç üretiminde kızışan yarış hızla devam ediyor. Spor araçlar, SUV'ler, motosikletler derken Honda, şehir içi kullanım için ürettiği sevimli tasarımıyla dikkat çeken yeni otomobilini tanıttı.

Otomobil dünyası, elektrikli otomobil tasarımı ve üretimi konusunda ciddi bir yarışa ev sahipliği yapıyor. Her marka, geleceğin teknolojisi olan elektrikli araç üretimi konusunda kendi payını almak için yoğun şekilde çalışıyor. Bu üreticilerden biri de elbette Honda. Farklı modellerde elektrikli ve hibrit otomobil çalışmalarına devam eden şirket, şehir içi kullanım amaçlı ürettiği aracının son halini otomobil meraklılarına sundu. Önümüzdeki ay Cenevre otomobil fuarında görücüye çıkacak olan aracın ilk görüntüleri, oldukça beğeni topladı.

Honda, geçtiğimiz günlerde E Prototype ismini verdiği aracı ile ilgili bazı bilgileri paylaşmıştı. Japon üretici, şimdi de Cenevre otomobil fuarından önce aracın son halinin gösterildiği fotoğrafları paylaştı. Oldukça sempatik bir tasarıma sahip olan elektrikli araç, kompakt tasarımıyla da beğeni topladı. Nostalji ve modern çizgilerin bir arada yer aldığı tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken otomobil, teknik özellikleriyle de şehirlerde sıkça göreceğimiz bir araç olacağının sinyallerini veriyor.

Honda E Prototype, yaklaşık 200 km'lik bir menzil ile şehir içi kullanım için oldukça ideal bir kullanım sunuyor. Otomobil, 30 dakika içerisinde bataryasının %80'ini şarj edebiliyor. İç tasarımında ise dijital eğlence sistemiyle kullanıcılara teknolojinin son halini sunan Honda, havalandırma ve radyo gibi sistemlerin fiziksel olarak kullanımına müsaade ederek nostaljik havayı da yaşatmayı başarıyor. Otomobil otoriteleri tarafından "karakterli bir tasarım" olarak nitelendirilen araç, 2019 senesinin sonlarına doğru yollardaki yerini alacak.