Gözlem Uydusu İMECE'nin Uzaya Fırlatılacağı Tarih Belli Oldu

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından Türkiye’nin Milli Uzay Programı tanıtılmış ve programın hedefleri açıklanmıştı. Ülkemizin 2023 yılına kadar Ay’a ulaşmasıyla ve ilk kızılötesi teleskobun üretimiyle ilgili bilgiler veren Erdoğan, bugün de ilk gözlem uydusuyla ilgili müjdeli haberi verdi.
Düzenlenen Kabine Toplantısı'nda açıklamalarının ardından gelen haber, uzay çalışmalarında sonraki adımımıza dair yeni bilgiler içeriyordu. Erdoğan, ülkemizin değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunu; 'azmeder, devam eder, sağlam durursak' muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkabileceğimizi belirtti. Açıklamaların ardından uzay araştırmaları konusunda büyük bir adım olarak görülen İMECE gözlem uydusunun da uzay yolculuğuna çok yakında başlayacağı haberi geldi.
Yüksek çözünürlüklü İMECE gözlem uydusu 15 Ocak 2023’te yolculuğuna başlayacak
TÜBİTAK Uzay Ünstitüsü tarafından hayata geçirilen projeyle İMECE Gözlem Uydusu geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilmişti. 2017 yılında başlayan İMECE Uydu Projesi’nde, gözlem uydusunun tüm parçaları ülkemizde üretildi ve tasarlandı. Elektro-optik kameraya sahip ve yüksek çözünürlükte görüntüleme yapabilen uydunun montajı ise 2020 yılında tamamlandı. Testleri devam eden ve hem sivil hem de askeri amaçla kullanılabilecek İMECE Gözlem Uydusu’nun uzaya fırlatılacağı tarih nihayet açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen açıklamayla, Türkiye’nin uzay araştırmalarına büyük bir destek sağlayacak uydunun 15 Ocak 2023 yılında yolculuğuna başlayacağı dile getirildi.
Peki İMECE'nin özellikleri neler ve tam olarak ne yapacak?
- Metre altı çözünürlükteki ilk milli gözlem uydusu.
- Yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçları İMECE ile yerli kaynaklarla sağlanmış olacak.
- Tasarım, üretim, montaj, enregrasyon ve testleri ülkemizde gerçekleştirildi ve hayata geçirildi.
- Yer istasyonu anteni ve yazılımları da yine yerli imkanlarla sağlandı.
- Sivil ve askeri amaçlı olarak kullanılabilecek.
- Hedef tespiti ve teşhisi yapabilecek.
- Doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar dahil pek çok alana hizmet edebilecek.
- Fırlatmanın ardından 48 saat içinde ilk görüntülemesini yapması bekleniyor.
- İMECE'nin görev ömrü ise 5 yıl.