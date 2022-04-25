Gözlem Uydusu İMECE'nin Uzaya Fırlatılacağı Tarih Belli Oldu

Uzun bir süredir üzerinde çalışmalar gerçekleştirilen ilk yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuz İMECE'nin uzaya fırlatılacağı tarih nihayet belli oldu.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından Türkiye’nin Milli Uzay Programı tanıtılmış ve programın hedefleri açıklanmıştı. Ülkemizin 2023 yılına kadar Ay’a ulaşmasıyla ve ilk kızılötesi teleskobun üretimiyle ilgili bilgiler veren Erdoğan, bugün de ilk gözlem uydusuyla ilgili müjdeli haberi verdi.

Düzenlenen Kabine Toplantısı'nda açıklamalarının ardından gelen haber, uzay çalışmalarında sonraki adımımıza dair yeni bilgiler içeriyordu. Erdoğan, ülkemizin değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunu; 'azmeder, devam eder, sağlam durursak' muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkabileceğimizi belirtti. Açıklamaların ardından uzay araştırmaları konusunda büyük bir adım olarak görülen İMECE gözlem uydusunun da uzay yolculuğuna çok yakında başlayacağı haberi geldi.

Yüksek çözünürlüklü İMECE gözlem uydusu 15 Ocak 2023’te yolculuğuna başlayacak

TÜBİTAK Uzay Ünstitüsü tarafından hayata geçirilen projeyle İMECE Gözlem Uydusu geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilmişti. 2017 yılında başlayan İMECE Uydu Projesi’nde, gözlem uydusunun tüm parçaları ülkemizde üretildi ve tasarlandı. Elektro-optik kameraya sahip ve yüksek çözünürlükte görüntüleme yapabilen uydunun montajı ise 2020 yılında tamamlandı. Testleri devam eden ve hem sivil hem de askeri amaçla kullanılabilecek İMECE Gözlem Uydusu’nun uzaya fırlatılacağı tarih nihayet açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen açıklamayla, Türkiye’nin uzay araştırmalarına büyük bir destek sağlayacak uydunun 15 Ocak 2023 yılında yolculuğuna başlayacağı dile getirildi.

Peki İMECE'nin özellikleri neler ve tam olarak ne yapacak?