Freedom House'un 2023 yılına dair "İnternette Özgürlük" raporu yayınlandı. Türkiye, 30 puanla 70 ülke arasında 55'inci oldu ve "internette özgür olmayan ülke" olarak nitelendirildi.

ABD merkezli insan hakları kuruluşu Freedom House, dünya çapında internet özgürlüklerinin değerlendirildiği "İnternette Özgürlük" raporunu yayınladı. Sonuçlarda, Türkiye’nin bu konuda geriye gitmeye devam ettiği görüldü.

Freedom House’un 2023 yılına dair raporunda internet özgürlüğünde en üst sırada yer alan ülke, 100 üzerinde 94 puan alan İzlanda oldu. İzlanda’yı 93 puanla Estonya ve 88 puanla Kanada takip etti. Çin ise 9 puanla son sırada yer aldı

Türkiye, 70 ülkeden 55’inci sırada

Rapor, internet özgürlüğünün dünya çapında üst üste 13 yıldır gerilediğini gösterdi. 55 ülkedeki insanların internette görüşlerini ifade ettiği için yasal yaptırımlarla karşılaştığını söylenirken 41 ülkede insanların çevrim içi yorumları nedeniyle fiziksel saldırıya uğradığı ve öldürüldüğü belirtildi.

Freedom House, raporunda puanlarına göre 17 ülkeyi “özgür” olarak nitelendirdi. 32 ülke “kısmen özgür”, 21 ülke ise “özgür değil” olarak nitelendirildi. 55’inci sırada yer alan Türkiye de özgür olmayan ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye, erişim engelleri, içerik sınırlamaları ve kullanıcı hak ihlali olmak üzere üç kriterin ele alındığı puanlamada 100 üzerinden 30 puan aldı. İlkinden 12, ikincisinden 10, üçüncüsünden ise 8 puan aldı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu kriterlerde puanı yüksek olanlar daha “özgür” olarak nitelendirildi.

Yapay zekâ konusu da raporun odak noktalarındandı. Freedom House’a göre yapay zekâyla üretilen sahte içerikler hükümetler tarafından kullanıldı. Türkiye’den ise seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu’nun montajlanmış videolarının gösterilmesi örnek verildi.