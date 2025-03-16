Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) yılın ilk iki ayında ülkemizde ne kadar otomobil üretildiğini ve ihraç edildiğini açıkladı. Veriler, her ikisinde de düşüş yaşandığını gösteriyor.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) düzenli olarak ülkemizdeki otomotiv sektöründeki üretim ve ihracat verilerini bizlerle buluşturuyordu. Şimdi ise 2025’in ilk iki ayına dair verileri yayımladı.

OSD’nin paylaştığı verilere göre yılın ilk iki ayında toplam otomotiv üretim sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9 düşüş göstererek 218 bin 991 adet olarak kayıtlara geçti. Traktör dahil edildiğinde bu sayı 224 bin 348’e çıkıyor.

141 bin otomobil üretildi

Toplam araç üretiminin yanı sıra sadece otomobil üretimi de açıklandı. Buna göre 2 ayda 141 bin 496 adet otomobil üretimi gerçekleştirildi. Bu tarafta da geçen yıla göre %6’lık düşüş görüyoruz. Ülkemizdeki toplam araç üretiminin %64,61’ini otomobillerin oluşturduğunu da verilerden görebiliyoruz.

Otomobil dışındaki sınıflarda da düşüşler var. Öyle ki ticari araç grubunun üretiminde %13’lük gerileme görülmüş. Ağır ticari araçlarda %54, hafif ticarilerde ise %8’lik düşüş var.

İhracat verilerine geldiğimizde yine azalma görüyoruz. Yılın ilk iki ayında %4’lük bir azalma ile 158 bin 168 otomotiv ihracatı gerçekleşmiş. Otomobil ihracatı %7 düşmüş. Ocak ve şubatta ihracatın 5,9 milyar dolar olduğunu belirtelim. Bu da geçen yıla göre %1’lik azalma demek.