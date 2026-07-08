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Türkiye'de Kaç Adet Togg Trugo Şarj İstasyonu Olduğu Açıklandı

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Türkiye'de toplam kaç adet Togg Trugo şarj istasyonu ve soketi bulunduğuna dair resmî açıklama geldi.

Türkiye'de Kaç Adet Togg Trugo Şarj İstasyonu Olduğu Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’nin yerli otomobil firması Togg, kullanıcılarına ve elektrikli otomobil sahiplerine farklı bölgelerde şarj imkânı tanıyan “Trugo” isimli şarj istasyonları sunuyordu. Hatta dün Trugo istasyonlarında indirim imkânı olacağının haberini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bu istasyonlarla ilgili yeni bilgiler geldi.

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Türkiye’de kaç adet Togg Trugo şarj istasyonu ve şarj soketi bulunduğuna dair açıklama yapıldı. Trugo, şarj ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Paylaşılan veriler de bunu kanıtlıyor.

İçerikten Görseller

Türkiye'de Kaç Adet Togg Trugo Şarj İstasyonu Olduğu Açıklandı
tru

81 ilde 1500’den fazla DC şarj istasyonu

tru

Yapılan resmi açıklamaya göre şirket, Türkiye'nin 81 ilinin tamamında 1.500’den fazla ultra hızlı DC şarj istasyonu kurmayı başardı. Bu istasyonlarda aktif olarak hizmet veren toplam soket sayısı ise 3.000 barajını aşmış durumda. Üstelik bu cihazlarda kullanılan enerji sertifikalı ve %100 yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor.

Trugo’nun kurduğu bu ultra hızlı şarj altyapısı, Togg kullanıcılarına zaman açısından ciddi bir avantaj sunuyor. Sürücüler, bu istasyonları tercih ettiklerinde araçlarının bataryalarını sadece 30 dakikadan kısa bir sürede %20'den %80 doluluk oranına ulaştırabiliyorlar. Türkiye genelinde hangi noktada istasyon olduğunu merak eden kullanıcılar ise Trugo mobil uygulaması ya da şirketin resmi web sitesi üzerinden güncel haritayı anlık olarak takip edebiliyor.

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