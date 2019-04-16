Türkiye İtibar Akademisi’nin 8. defa hazırladığı Türkiye İtibar Endeksi Araştırması tamamlandı. Türkiye’nin en itibarlı markaları listesi kamuoyu ile paylaşıldı.

İtibar Group bünyesinde bulunan Türkiye İtibar Akademisi, ülkemizde faaliyet gösteren firmaların saygınlıkları hakkında araştırmalar yapıyor. Akademi bu yıl sekizinci defa Türkiye İtibar Endeksi Araştırması gerçekleştirdi.

Araştırma kapsamında 30 farklı sektörde 12 bin kişi aranarak araştırma yapıldı. Araştırma sonucunda en saygın kuruluşlar açıklandı. Araştırmada hem sektörel bazda hem de ülke genelinde itibar ele alındı. Ödül kazanan firmalar, 28 Mayıs 2019’da Yıldız Teknik Üniversitesi Balmumcu Yerleşkesi Oditoryumu’nda yapılacak olan törenle ödüllerine kavuşacak.

Türkiye’nin En İtibarlı Yirmi Firması (Alfabetik Sıralama ile)

Apple, Arçelik, Aselsan, Beko, Bosch, Boyner, Koç Holding, LC Waikiki, Renault, Sabancı Holding, Samsung, Torku, Turkcell, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası, Ülker, Vestel, Ziraat Bankası, Zorlu Holding

Araştırmada ayrıca sektörel bazda en çok itibara sahip olan kurumlar ve kuruluşlar da belirlendi. Kategorilerde öne çıkan isimler, alfabetik olarak sıralandı. Sektörlere göre en yüksek itibara sahip isimler şunlar oldu:

Hazır Giyim

Adidas, Boyner, Damat Tween, Greyder, Defacto, H&M, İGS, Kığılı, Kinetix, LC Waikiki, LumberJack, Sarar

Akaryakıt

Aygaz, Aytemiz, Best Oil, BP, Go Petrol, İpragaz, OPET, Özaydın Petrol, Petrol Ofisi, Shell, Total, Türkiye Petrolleri

Otomobil

Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Renault, Tofaş, Toyota, Volkswagen, Volvo

Restoran

Big Chefs, Burger King, Develi Kebap, Günaydın Kebap Restaurant, HD İskender, İskender İskenderoğlu, Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, Köfteci YUSUF, McDonald’s, Nusr-Et, Tavuk Dünyas

Alkolsüz İçecek

Beypazarı Doğal Maden Suyu, Coca-Cola, Cola Turka, Dimes, Kızılay Maden Suyu, Lipton Ice Tea, Pepsi, Tamek, Torku, Uludağ İçecek

Bankacılık

Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Türkiye İş Bankası, VakıfBank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası

Özel Hastaneler

Acıbadem Hastanesi, Amerikan Hastanesi, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Florence Nightingale Hastanesi, Medical Park Hastaneler Grubu, Medicana, Memorial Sağlık Grubu, Özel Adatıp İstanbul Hastanesi, Özel Hayat Hastanesi, Özel İstanbul Medipol Hastanesi, Üsküdar Anadolu Hastanesi

Eğitim

Bahçeşehir Okulları, Boğaziçi Üniversitesi, Doğa Koleji, Galatasaray Okulları, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TED Okulları, Yıldız Teknik Üniversitesi

Perakende

A101, BİM, Bizim Toptan Satış Mağazaları, CarrefourSA, Çağdaş Marketler, Happy Center, Kipa, Metro, Migros, Onur Market, Ozhan Marketler Zinciri, Şok Market

Elektronik Eşya

Apple, Arçelik, Beko, Bosch, LG Electronics, Philips, Samsung, Sony, Toshiba, Vestel

Enerji

Aksa Enerji, Boğaziçi Elektrik, Enerjisa, İGDAŞ, Koç Holding, Limak Holding, Petrol Ofisi, Sabancı Holding, TEDAŞ, TÜPRAŞ, UEDAŞ, Vestel, Zorlu Holding

Gıda

BİM, ETİ, Filiz Makarna, Koç Holding, MARET, Nestle, Pınar, Piyale, Sütaş, Tat, Torku, Ülker

GSM

Apple, Avea, Bimsel, Huawei, LG, Nokia, Samsung, Teknosa Mobil, Turkcell, Türk Telekom, Vodafone

Holdingler

Anadolu Holding, Arçelik, Doğuş Holding, ENKA, Koç Holding, Sabancı Holding, Torku, Vestel, Yıldız Holding, Zorlu Holding

İlaç

Abdi İbrahim, Bayer, Bilim İlaç, Deva, Eczacıbaşı, Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş, Novartis Turkey, Pfizer, Roche, Selçuk Ecza Deposu

İnşaat

Ağaoğlu Şirketler Grubu, DAP Yapı, Emlak Konut GYO, ENKA İnşaat, Folkart İnşaat, LİMAK, NEF, Rönesans Holding, Sinpaş GYO, SUR YAPI İnşaat, TOKİ

Kozmetik

Arko Nem, Avon, Flormar, Gillette, Gratis, Lancôme, L’Oréal, MAC Cosmetics, Nivea, Pharmacy Kozmetik

Makine

Arçelik, Bosch, Canon, Caterpillar, Çukurova, Durmazlar, İzeltaş, Makina Kimya, Makita, Philips, Samsung, Singer, Volvo

Mobilya

Alfemo Mobilya, Ankara Mobilya, Bellona, Çilek Mobilya, Doğtaş, Enza Home Mobilya, IKEA, İnegöl Mobilya, İstanbul Mobilya, Kelebek Mobilya, Tepe Home, Yataş

Sigorta

Aksigorta, Allianz, Anadolu Sigorta, AvivaSA, AXA Sigorta, Başak Sigorta, Güneş Sigorta, Mapfre Sigorta, SGK, Sompo Japan, Ziraat Sigorta

Süt Ürünleri

Dost Süt, Eker Süt, İçim Süt, Mis Süt, Pınar Süt, SEK Süt, Sütaş, Torku, Ülker, Yörsan

Şekerleme ve Çikolata

ETİ, Kent, Milka, Nestlé, Nutella, Sarelle, Şölen, Tadelle, Torku, Ülker

Takı ve Ziynet

Altınbaş Holding, Altınsay, Atasay, Gold Kuyumculuk, Goldaş kuyumculuk, Gülaylar, Jival, Koçak Gold, Swarovski, Zen

Turizm

Anı Tur, Dedeman Hotels, ETS Tur, Hilton Hotels & Resorts, Jolly Tur, Kamil Koç, Metro Turizm, Pamukkale Turizm, Rixos Hotels, Setur, Tatil Sepeti, Tatilbudur.com

Ulaşım

Anadolu Jet, Burulaş, İETT, Kamil Koç, Metro Turizm, Pamukkale Turizm, Pegasus Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Ulusoy

İşlenmiş Gıda

Banvit, Coşkun Et Mamülleri, Cumhuriyet Sucukları, Erpiliç, Maret, Namet, Pınar, SuperFresh, Şahin Sucukları, Torku, Ülker

Unlu Mamüller

Ankara Un, ETİ, Filiz Unlu Mamulleri, Hekimoğlu Un, İstanbul Halk Ekmek, Selva Un, Sinangil Un, Söke Un, Torku, UNO, Ülker

Yerel Yönetimler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi