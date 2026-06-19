PUBG MOBILE espor sahnesinde Türkiye adına oldukça hareketli günler yaşanıyor. Endonezya'da düzenlenen 2026 PMGO Sezon 1 turnuvasında mücadele eden Türk ekipleri, elde ettikleri sonuçlarla dünya sahnesinde ses getirmeyi başardı. Üstelik yalnızca dereceler değil, izlenme ve oyuncu katılımı rakamları da Türkiye'nin PUBG MOBILE ekosisteminde ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor.

Özellikle son yıllarda uluslararası arenada daha görünür hâle gelen Türk takımları, bu kez de dünyanın en önemli PUBG MOBILE organizasyonlarından birinde güçlü bir performans sergiledi. Turnuva sonunda ortaya çıkan tablo, Ağustos ayında düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Türk esporseverleri heyecanlandıracak türden.

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Türk Takımları Dünya Sahnesinde Gücünü Gösterdi

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Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gerçekleştirilen ve 500 bin dolar ödül havuzuna sahip olan 2026 PMGO Sezon 1, dünyanın dört bir yanından gelen takımları bir araya getirdi. Türkiye'den FUT Esports, Gaming Stars, IDA Esports, S2G Esports ve ULF Esports'un katıldığı organizasyonda özellikle iki takım öne çıktı.

Turnuvanın en başarılı Türk temsilcisi ULF Esports oldu. Ekip, organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak uluslararası arenadaki yükselişini sürdürdü. Dahası ULF, 2025 PMGC'nin ardından sadece altı ay içerisinde ikinci kez dünya ikinciliği elde ederek istikrarını da kanıtlamış oldu. S2G Esports ise uzun bir aranın ardından döndüğü dünya sahnesinde dördüncü sıraya yerleşerek yeniden zirve yarışının içinde olduğunu gösterdi.

PUBG MOBILE Türkiye'de Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Turnuvanın dikkat çeken taraflarından biri de Türkiye'deki oyuncu ve izleyici ilgisi oldu. Road to PMGO sürecinde 250 binden fazla oyuncu profesyonel sahneye çıkabilmek için mücadele etti. Bu rakam, PUBG MOBILE'ın Türkiye'deki rekabetçi oyun ekosisteminin ne kadar büyüdüğünü açıkça ortaya koyuyor.

İzlenme tarafında da tablo oldukça etkileyici. Turnuvanın Türkçe yayını 82 binin üzerinde eş zamanlı izleyiciye ulaşarak son yılların en yüksek dünya sahnesi izlenme rakamlarından birine imza attı. Böylece Türkçe yayın, organizasyonun global ölçekte en çok izlenen dördüncü dil yayını olmayı başardı.

Şimdi Gözler Paris'teki Dünya Kupası'nda

PMGO Sezon 1'in ardından PUBG MOBILE World Cup 2026'ya katılacak Türk temsilcileri de kesinleşti. ULF Esports, S2G Esports, Gaming Stars ve IDA Esports, Paris'te düzenlenecek dev organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek. Bu sonuçla birlikte Türkiye, turnuvada tam dört takımla yer alacak ülkelerden biri olmayı başardı.

8-16 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek PMWC 2026, toplam 3 milyon dolarlık ödül havuzuyla yılın en büyük PUBG MOBILE organizasyonlarından biri olacak. Türk ekiplerinin burada göstereceği performans ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.