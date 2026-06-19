Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Türkiye PUBG MOBILE'da Tarih Yazdı: Dünya Kupası Yolunda Dikkat Çeken Başarı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

PUBG MOBILE espor sahnesinde Türkiye adına oldukça hareketli günler yaşanıyor. Endonezya'da düzenlenen 2026 PMGO Sezon 1 turnuvasında mücadele eden Türk ekipleri, elde ettikleri sonuçlarla dünya sahnesinde ses getirmeyi başardı. Üstelik yalnızca dereceler değil, izlenme ve oyuncu katılımı rakamları da Türkiye'nin PUBG MOBILE ekosisteminde ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor.

Türkiye PUBG MOBILE'da Tarih Yazdı: Dünya Kupası Yolunda Dikkat Çeken Başarı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Özellikle son yıllarda uluslararası arenada daha görünür hâle gelen Türk takımları, bu kez de dünyanın en önemli PUBG MOBILE organizasyonlarından birinde güçlü bir performans sergiledi. Turnuva sonunda ortaya çıkan tablo, Ağustos ayında düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Türk esporseverleri heyecanlandıracak türden.

Türk Takımları Dünya Sahnesinde Gücünü Gösterdi

1781508607_CUP

İçerikten Görseller

Türkiye PUBG MOBILE'da Tarih Yazdı: Dünya Kupası Yolunda Dikkat Çeken Başarı
1781508607_CUP
1781508609_FUT

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gerçekleştirilen ve 500 bin dolar ödül havuzuna sahip olan 2026 PMGO Sezon 1, dünyanın dört bir yanından gelen takımları bir araya getirdi. Türkiye'den FUT Esports, Gaming Stars, IDA Esports, S2G Esports ve ULF Esports'un katıldığı organizasyonda özellikle iki takım öne çıktı.

Turnuvanın en başarılı Türk temsilcisi ULF Esports oldu. Ekip, organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak uluslararası arenadaki yükselişini sürdürdü. Dahası ULF, 2025 PMGC'nin ardından sadece altı ay içerisinde ikinci kez dünya ikinciliği elde ederek istikrarını da kanıtlamış oldu. S2G Esports ise uzun bir aranın ardından döndüğü dünya sahnesinde dördüncü sıraya yerleşerek yeniden zirve yarışının içinde olduğunu gösterdi.

PUBG MOBILE Türkiye'de Rekor Kırmaya Devam Ediyor

1781508609_FUT

Turnuvanın dikkat çeken taraflarından biri de Türkiye'deki oyuncu ve izleyici ilgisi oldu. Road to PMGO sürecinde 250 binden fazla oyuncu profesyonel sahneye çıkabilmek için mücadele etti. Bu rakam, PUBG MOBILE'ın Türkiye'deki rekabetçi oyun ekosisteminin ne kadar büyüdüğünü açıkça ortaya koyuyor.

İzlenme tarafında da tablo oldukça etkileyici. Turnuvanın Türkçe yayını 82 binin üzerinde eş zamanlı izleyiciye ulaşarak son yılların en yüksek dünya sahnesi izlenme rakamlarından birine imza attı. Böylece Türkçe yayın, organizasyonun global ölçekte en çok izlenen dördüncü dil yayını olmayı başardı.

Şimdi Gözler Paris'teki Dünya Kupası'nda

PMGO Sezon 1'in ardından PUBG MOBILE World Cup 2026'ya katılacak Türk temsilcileri de kesinleşti. ULF Esports, S2G Esports, Gaming Stars ve IDA Esports, Paris'te düzenlenecek dev organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek. Bu sonuçla birlikte Türkiye, turnuvada tam dört takımla yer alacak ülkelerden biri olmayı başardı.

8-16 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek PMWC 2026, toplam 3 milyon dolarlık ödül havuzuyla yılın en büyük PUBG MOBILE organizasyonlarından biri olacak. Türk ekiplerinin burada göstereceği performans ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Otokoç'ta Fiat otomobillerde size özel sıfır faiz avantajlarını öğrenmek için tıklayın!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

GTA 6'nın Ön Sipariş Tarihi Resmen Açıklandı!

GTA 6'nın Ön Sipariş Tarihi Resmen Açıklandı!

Pubg

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com