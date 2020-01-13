Realme, Fiyat/Performans Telefonlarıyla Türkiye'ye Geliyor

Fiyat/performans telefonlarıyla özellikle Asya pazarını kasıp kavuran Realme, şimdi de resmi olarak Türkiye pazarına giriş yapıyor. Çinli şirketin cihazlarını ne zaman satışa sunacağı ise henüz bilinmiyor.

Akıllı telefon sektöründe şirket, yalnızca mevcut rakipleriyle değil, sonradan yarışa katılıp rakipleriyle arasını hızla kapatmaya çalışan şirketlerle de mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bu durumun en dikkat çekici örneği ise Çinli üretici Realme, Mayıs 2018’de resmen kurulan şirket, bugün dünya çapında adını duyurmuş durumda.

Yeni akıllı telefon modelleri tanıttığında bizim haberlerimize de konu olan Realme, henüz 2. yıldönümünü dahi kutlamamış olmasına rağmen fiyat/performans ürünlerinin peynir ekmek gibi sattığı Çin ve Hindistan pazarında kendine hatırı sayılır bir yer edinmiş durumda. Daha da önemlisi Realme, gözünü şimdi de Türkiye’ye çevirmiş durumda.

2019 yılında gösterdiği muhteşem performans ile küresel akıllı telefon pazarında 7. sıraya kadar yükselen Realme, Çin, Hindistan, Endonezya, Vietnam, Tayland, Malezya, Pakistan, Mısır gibi ülkeler başta olmak üzere 18 farklı ülkede aktif olarak ürünlerini satıyor.

Realme, en popüler fiyat/performans telefonlarıyla Türkiye'ye geliyor

Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarının fiyat/performans ürünlerine ilgi gösterdiği su götürmez bir gerçek. Bu durum Realme’nin de dikkatini çekmiş olacak ki şirket, 2020 itibarıyla Türkiye pazarına da resmen giriş yapacak. Konuyla ilgili henüz çok fazla bilgiye sahip değiliz, bu nedenle resmi açıklamaları takip edip, sizi en hızlı şekilde bilgilendireceğiz.

Gelen bilgilere göre Realme, Türkiye’de ilk etapta üç farklı akıllı telefon satışa çıkaracak. İlerleyen dönemde Realme’nin diğer akıllı ürünleri ve aksesuarları da yine Türkiye’deki tüketicilerin beğenisine sunulacak. Eğer Realme ürünleri hakkında yeterince bilgi sahibi değilseniz şirketin en yeni telefonları olan Realme C2s, Realme 5i ve Realme X50 5G modellerini inceleyebilirsiniz.