Box Office Türkiye, sinemaların tekrar açılmasından bu yana Türkiye’de satılan bilet sayısını açıkladı. Satılan neredeyse 3 milyon biletin %60’ını oluşturan 5 film, yine Box Office Türkiye tarafından Instagram’da paylaşıldı.

COVID-19 pandemisinin elimizden aldığı en büyük zevklerden biri, filmi yerinde; sinemada izlemekti. Sinemaseverler ve hatta pek ilgisi bile olmayanlar, uzun süren yasaktan sonra ilk filmlerini bir sinema salonunda izlemeyi iple çekti. 1 Temmuz’da yasakların çoğunun kaldırılmasının ardından yurdun dört bir yanından yükselen “E peki sinemalar?” nidaları, 2 Temmuz’da da sinemaların açılmasına vesile olmuştu.

Sinemalara yönelik pandemi yasaklarının kalkmasının üzerinden yaklaşık 2 ay geçti. Box Office Türkiye ise bu süre zarfında Türkiye’deki sinemaların tamamında kesilen bilet sayısını ve en çok izlenen filmleri paylaştı. Türkiye’de son 8 haftada en çok izlenen film, Hızlı ve Öfkeli 9 oldu.

Sinemalar açıldığından beri Türkiye’de en çok izlenilen filmler:

Sinemaların 2 Temmuz tarihinde açılmasının üzerinden 8 hafta geçti. Bu olay için sabırsızlanan kişi sayısı ne kadar fazla olsa da, satılan bilet sayısı öyle büyük rakamlara ulaşmadı. Ülke çapında yaklaşık 2 ayda 2,8 milyon bilet kesildi. Bilet fiyatları ya da pandemiye bağlı endişeler bunun nedeni olarak gösterilebilir. En çok izlenen 5 film, 2,8 milyon biletin %60’ını oluşturdu. Gelin bu filmlerin hangileri olduğuna ve 26 Ağustos’a kadar ne kadar izlendiğine göz atalım.

1) Hızlı ve Öfkeli 9

Fast and Furious efsanesini sona yaklaştıran film Hızlı ve Öfkeli 9, dünyada 1 Nisan tarihinde vizyona girmişti. Işıklı mışıklı arabaların ve füzelerin havada uçuştuğu film Türk izleyicinin ilgisini büyük oranda çekmiş olacak ki film, 8 haftada 917 bin 274 adet bilet sattı.

2) Black Widow

Ajan Natasha’nın bir Avenger olmadan önceki hayatına odaklanan, Marvel’in son sinema ürünlerinden Black Widow, Türkiye’de 362 bin 589 adet bilet sattı. Film, ülkemizde sinemaların tekrar açılmasıyla birlikte vizyona girmişti.

3) The Suicide Squad: İntihar Timi

2016 yapımı Suicide Squad, Türkiye’de özellikle genç kitlenin büyük ilgisini toplamıştı. Gençlere saç boyatan filmin yeni versiyonu The Suicide Squad: İntihar Timi ise 28 Temmuz’da vizyona girdi. 1 aydır vizyonda olan film, Türkiye’de 171 bin 831 bilet sattı.

4) Korku Seansı 3: Katil Şeytan

“Gerçek bir hikayeden esinlenmiştir” ibaresiyle yine korkuseverlerin ilgisini üzerine çeken Korku Seansı, üçüncü filmiyle 26 Mayıs’ta izleyiciyle buluşmuştu. Sinemaların açılmasıyla Türkiye’de de gösterime giren Korku Seansı 3: Katil Şeytan, 2 ayda 134 bin 242 bilet sattı.

5) Arınma Gecesi: Sonsuza Dek

Purge serisinin beşinci filmi olan Arınma Gecesi: Sonsuza Dek, 30 Haziran’da beyaz perdeyle buluştu. Yasakların kalkmasıyla Türkiye’de bu sene vizyona giren ilk filmlerden olan Arınma Gecesi: Sonsuza Dek, 2 ayda 127 bin 198 adet bilet satarak listenin beşinci filmi olmayı başardı.

Peki siz yasaklar kalktıktan sonra sinemaya gidebildiniz mi? Hangi filmi ya da filmleri gördünüz ve beğendiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.