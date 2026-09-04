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Türkiye'nin Veri Merkezi Kapasitesi İçin 2030 Hedefi Belirlendi: 10 Milyar Dolar Yatırım Yapılacak!

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Türkiye, 10 milyar dolarlık yatırımla veri merkezi kapasitesini 2030'a kadar 1 GW'a çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye'nin Veri Merkezi Kapasitesi İçin 2030 Hedefi Belirlendi: 10 Milyar Dolar Yatırım Yapılacak!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Türkiye, yapay zekâ altyapısını güçlendirmek adına büyük bir yatırım hamlesi başlatıyor.

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2026–2030 Yapay Zekâ Vizyonu ve Eylem Planı kapsamında, kamu ve özel sektörün ortak hedefleri doğrultusunda veri merkezleri, bulut bilişim ve yüksek performanslı bilgi işlem alanlarına devasa kaynaklar aktarılacak.

İçerikten Görseller

Türkiye'nin Veri Merkezi Kapasitesi İçin 2030 Hedefi Belirlendi: 10 Milyar Dolar Yatırım Yapılacak!
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10 milyar dolar yatırım ve 1 GW kapasite hedefi

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Yeni dönem stratejisine göre önümüzdeki 5 yıllık süreçte yapay zekâ ve bulut altyapılarına en az 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılması öngörülüyor. Bu devasa bütçeyle birlikte, Türkiye’deki veri merkezlerinin toplam kurulu gücünün 2030 yılına kadar en az 1 GW seviyesine çıkarılması amaçlanıyor.

Hedeflenen bu kapasite artışı, hem kurumsal verilerin Türkiye sınırları içerisinde güvenle barındırılmasını sağlayacak hem de yüksek işlem gücü gerektiren yapay zekâ modellerinin yerli kaynaklarla çalıştırılmasına olanak tanıyacak.

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