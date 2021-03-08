Türkiye'de Yapılan Koronavirüs Aşı Sayısı 10 Milyonu Geçti

Yaklaşık bir yıldır hayatımızın her alanında kendini gösteren ve bitmek bilmeyen bir kabus etkisi yaşatan COVID-19’u geride bırakmak adına en büyük umutlardan biri olan koronavirüs aşılama çalışmaları, dünyanın pek çok ülkesi gibi Türkiye’de de devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden hem ülke genelinde hem de il il ne kadar aşılama yapıldığını canlı veriler ile gösteriyor.
An itibarıyla Sağlık Bakanlığı’nın buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz resmi internet sitesinde baktığımızda yapılan toplam COVID-19 aşı sayısının 10 milyonu geçtiğini görüyoruz. 1. doz aşı olan kişi sayısı 7,5 milyonun üzerinde yer alırken; 2. doz COVID-19 aşısı olan kişi sayısının da 2,5 milyona merdiven dayadığı görülüyor.
Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul, COVID-19 aşılama çalışmalarında da başı çekiyor. Bugün itibarıyla İstanbul’da yapılan toplam COVID-19 aşı sayısı 1,5 milyonu aşmış durumda. Ayrıca başkent Ankara’da 800 bin, Ege’nin en büyük şehri İzmir’de ise 600 bin aşı yapılmış durumda.
Türkiye'de en fazla koronavirüs aşısı yapılan 5 şehir
İstanbul
- Toplam yapılan aşı sayısı: 1.591.928
- 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı: 1.170.890
- 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı: 421.038
Ankara
- Toplam yapılan aşı sayısı: 823.905
- 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı: 594.664
- 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı: 229.241
İzmir
- Toplam yapılan aşı sayısı: 670.505
- 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı: 510.082
- 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı: 160.423
Bursa
- Toplam yapılan aşı sayısı: 367.264
- 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı: 283.139
- 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı: 84.125
Antalya
- Toplam yapılan aşı sayısı: 320.553
- 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı: 245.570
- 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı: 74.983