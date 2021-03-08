Türkiye'de Yapılan Koronavirüs Aşı Sayısı 10 Milyonu Geçti

Sağlık Bakanlığının paylaşmış olduğu verilere göre Türkiye'de yapılan COVID-19 aşı sayısı 10 milyonu, aşılanan kişi sayısı ise 7,5 milyonu aştı. En fazla aşı yapılan şehir ise İstanbul oldu.

Yaklaşık bir yıldır hayatımızın her alanında kendini gösteren ve bitmek bilmeyen bir kabus etkisi yaşatan COVID-19’u geride bırakmak adına en büyük umutlardan biri olan koronavirüs aşılama çalışmaları, dünyanın pek çok ülkesi gibi Türkiye’de de devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden hem ülke genelinde hem de il il ne kadar aşılama yapıldığını canlı veriler ile gösteriyor.

An itibarıyla Sağlık Bakanlığı’nın buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz resmi internet sitesinde baktığımızda yapılan toplam COVID-19 aşı sayısının 10 milyonu geçtiğini görüyoruz. 1. doz aşı olan kişi sayısı 7,5 milyonun üzerinde yer alırken; 2. doz COVID-19 aşısı olan kişi sayısının da 2,5 milyona merdiven dayadığı görülüyor.

Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul, COVID-19 aşılama çalışmalarında da başı çekiyor. Bugün itibarıyla İstanbul’da yapılan toplam COVID-19 aşı sayısı 1,5 milyonu aşmış durumda. Ayrıca başkent Ankara’da 800 bin, Ege’nin en büyük şehri İzmir’de ise 600 bin aşı yapılmış durumda.

Türkiye'de en fazla koronavirüs aşısı yapılan 5 şehir

İstanbul

Toplam yapılan aşı sayısı: 1.591.928

1. doz aşı uygulanan kişi sayısı: 1.170.890

2. doz aşı uygulanan kişi sayısı: 421.038

Ankara

Toplam yapılan aşı sayısı: 823.905

1. doz aşı uygulanan kişi sayısı: 594.664

2. doz aşı uygulanan kişi sayısı: 229.241

İzmir

Toplam yapılan aşı sayısı: 670.505

1. doz aşı uygulanan kişi sayısı: 510.082

2. doz aşı uygulanan kişi sayısı: 160.423

Bursa

Toplam yapılan aşı sayısı: 367.264

1. doz aşı uygulanan kişi sayısı: 283.139

2. doz aşı uygulanan kişi sayısı: 84.125

Antalya