Türkiye'de yollarda en çok bulunan otomobil modelleri ve otomobillerin ortalama yaşı belli oldu. Zirvede hâlâ çok eski modellerin yer alması ekonominin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dünyadaki tüm gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’deki yollar da otomobil dolu. Öyle ki yakın zamanda açıklanan verilere göre ülkemizde şu anda kayıtlı taşıt sayısı 31 milyonun üzerinde. Bunların %51’ini de otomobiller oluşturuyor. Peki Türkiye'de yollarda en çok hangi otomobil modeli bulunuyor?

Gazeteci Emre Özpeynirci, ülkemizde yollarda en çok bulunan otomobil modellerini paylaştı. Bunun yanı sıra otomobillerin ortalama yaşı da geldi. Verilerde, maalesef yolların hâlâ eski modellerle dolu olduğu görüldü.

Türkiye’de yollarda en çok bulunan otomobiller

Tofaş Doğan-Şahin-Kartal – 820.962 adet Toyota Corolla – 689.206 adet Fiat Egea – 668.206 adet Renault Clio – 613.830 adet Renault Megane – 600.797 adet Renault R12 – Toros – 553.164 adet Opel Astra – 454.378 adet Ford Focus – 422.838 adet Renault Symbol – 381.708 adet Renault R9 – Broadway – 351.183 adet

Listeye baktığımızda en üst sırada hâlâ Tofaş Doğan-Şahin-Kartal modellerinin yer aldığını görüyoruz. Onu Toyota’nın en çok satan modellerinden olan Corolla takip ederken Fiat Egea 3’üncü sırada yer alıyor. Listenin en üstünde eski modellerin yer almasının ana nedeni otomobil fiyatlarının çok yüksek olması gibi ekonomik nedenler. 30 yıllık arabaların bile hâlâ bu kadar fazla olması bunun en büyük göstergesi.

Yaş ortalaması 14,2 yıl

Özpeynirci’nin paylaştığı verilere göre Türkiye’deki yollardaki otomobillerin yaş ortalaması 14,2 yıl. Ayrıca otomobillerin %56’sı 10 yaşın üzerindeyken %25’i ise %20 yaşın üzerindeymiş. Yani ülkemizde yollarda gezinen arabaların büyük çoğunluğu eski modellerden oluşuyor. Her ay satış rekorları kırılsa da ülke genelindeki durum böyle.