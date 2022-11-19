Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçtiğimiz Eylül ayında paylaştığı en güncel verilere göre Türkiye'de en çok hangi renk otomobilin satıldığını aktarıyoruz.

Tüm dünya otomobillerle kaynadığından dolayı ortada birçok veri var, bu verilerin istatistiği çıkarıldığında ortaya çok ilginç detaylar çıkabiliyor.

TUİK tarafından Eylül 2022'de açıklanan son güncel rakamlara göre Türkiye'de en çok satılan otomobil renkleri beyaz, gri, mavi ve siyah olarak sıralanıyor.

Türkiye’de en çok tercih edilen araba rengi: Beyaz

Beyaz: %40,4 (165.948 araç) Gri: %28,2 (115.800 araç) Mavi: %11,3 (46.564 araç) Siyah: %7,4 (30.416 araç) Kırmızı: %7,3 (30.064 araç) Turuncu: %2,7 (11.198 araç) Yeşil: %1,3 (5.218 araç) Kahverengi: %0,7 (2.683 araç) Sarı: %0,6 (2.452 araç) Diğer: %0,1 (170 araç)

Doğru Veri’nin TÜİK Eylül 2022 Motorlu Kara Taşıtları raporundan hazırladığı infografiğe göre Türkiye, en çok beyaz renk araçları tercih ediyor. Beyaz renginin ardından sırasıyla gri, mavi, siyah ve kırmızı renkleri ilk 5’te yer alıyor.

Aslında bunun nedenini daha önce açıklamıştık:

Daha 2 ay kadar önce Türkiye’deki arabaların büyük bir kısmının neden beyaz ve gri renkte olduğunu sizlere detaylıca aktarmıştık.

Peki hangi araba renklerinin kaza olasılığı daha yüksek?

Türkiye’de en çok tercih edilen 4. araba renginin kaza riskinin ne kadar yüksek olduğunu biliyor musunuz?

Tüm dünyada en çok tercih edilen araba renklerini 3 yıl önce açıklamıştık

Ünlü otomobil firması Seat’in ABD’li bir boya firmasıyla yaptığı ortak çalışma sonucu dünyada en çok tercih edilen otomobil rengi belli olmuştu.