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Türkiye'nin İlk Entegre İnsansı Robot Fabrikası Kuruluyor! İşte Detaylar

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DOF Robotics, İstanbul'da Türkiye'nin ilk entegre insansı robot fabrikasını kuracak.

Türkiye'nin İlk Entegre İnsansı Robot Fabrikası Kuruluyor! İşte Detaylar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekânın da gelişimiyle robotik sistemler her geçen gün daha da yaygın hâle geliyor. Türkiye’den de böyle hamleler görüyoruz. Robotik sistemler, yapay zekâ destekli otonom çözümler ve sürükleyici eğlence teknolojileri alanında faaliyet gösteren DOF Robotics de Türkiye'nin sanayi ve teknoloji tarihinde dönüm noktası olabilecek büyük bir yatırımı hayata geçireceğini duyurdu.

İstanbul Arnavutköy'de konumlanan Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi'nde inşa edilecek olan "DOF TECH" fabrikası, Türkiye'nin ilk entegre hizmet ve insansı robot üretim tesisi ünvanını taşıyacak.

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Türkiye'nin İlk Entegre İnsansı Robot Fabrikası Kuruluyor! İşte Detaylar
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25 milyon dolarlık yatırım

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Toplamda 25 milyon dolarlık bir yatırım bütçesiyle yükselen bu yeni tesis, şirketin mevcut operasyonel gücünü ciddi anlamda büyütmeyi hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte firmanın halihazırdaki 4 bin metrekarelik üretim alanı tam 16 bin metrekareye ulaşacak. Bu devasa alan, fabrikanın toplam üretim kapasitesini de tam 4 kat artırarak kitlesel üretime zemin hazırlayacak.

Kurulacak olan DOF TECH fabrikası, sadece standart bir montaj hattı olmanın ötesinde, uçtan uca üretim kabiliyetine sahip entegre bir teknoloji merkezi işlevi görecek. Açıklamalara göre tesiste; **Ar-Ge faaliyetleri, yazılım geliştirme, yapay zekâ algoritmaları, otomasyon sistemleri, makine işleme, kaynak, boya, montaj, elektrik otomasyonu, yazılım entegrasyonu ve Fabrika Kabul Testleri (FAT) **gibi tüm hassas operasyonel süreçler tek bir merkezden yönetilecek.

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, yıllardır üzerinde çalıştıkları Ar-Ge birikimini artık Türk mühendislerinin emeğiyle kendi topraklarında katma değerli bir üretime dönüştürmeyi amaçladıklarını vurguladı.Mertcan’ın açıklamalarına göre, insansı robot projelerinin geliştirme ve prototip üretim aşamaları doğrudan bu yeni tesiste başlayacak. İlk üretimlerin ardından planlanan kapasite artışlarıyla birlikte hızla seri üretime geçmeyi hedefliyorlar.

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