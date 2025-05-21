Türksat ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Olcay Aydilek, Türksat'ın çok yakında mobil operatör hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu. Firma, konuyla ilgili bir yalanlama açıklaması yapmadı.

Türkiye'de mobil hat kullanıcılarını sevindirme potansiyeli olan bir gelişme yaşandı. Bugüne dek geniş bant internet ve televizyon hizmeti sunan Türksat'ın, çok yakında mobil operatör hizmeti vermeye başlayacağı iddia edildi. Firma, söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı ancak herhangi bir yalanlama gelmemiş olması, olayın ciddi olabileceğini düşündürüyor.

Gazeteci Olcay Aydilek tarafından gündeme getirilen iddiaya göre hükûmet, Türksat'ın yeniden yapılanması için bir yasal düzenleme hazırlığı yapıyor. Bu yasal düzenleme sonrasında Türksat'ın kablo ve yayın hizmetleri birbirinden ayrılacak. Türksat, buna paralel olarak mobil operatör olarak da hizmet vermeye başlayacak.

Olcay Aydilek'in Türksat ile ilgili açıklaması şöyle:

Türkiye’de; Turkcell , Vodafone ve Türk Telekom 'un ardından yeni bir operatör için geri sayım başladı. Türksat'ın yeniden yapılanmasına yönelik yasa hazırlığı netleşiyor. Türksat, kablo-yayın hizmetleri ayrılacak. Bu şirket, iletişim sektöründe güçlü aktör olarak yer alacak.

Türksat, Türkiye'nin beşinci mobil operatörü olabilir!

Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi Türksat, mobil operatör hizmetine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak bu konuyla ilgili adımlar atılırsa Türksat, ana akım medyada anıldığı gibi Türkiye'nin dördüncü mobil operatörü değil, beşinci mobil operatörü olarak hizmet verecek. Geçtiğimiz yıl itibarıyla hizmet vermeye başlayan Netgsm, zaten Türkiye'nin dördüncü mobil operatörü olarak biliniyor.