Türkiye'nin dördüncü mobil operatörü Netgsm, müşteri almaya başladı. Nispeten uygun fiyatlı paketler sunan firma, yıl sonuna kadar 3 milyon aboneye ulaşacağını düşünüyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2009 yılında sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisansı verdiği Netgsm ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Firma, bu ay itibarıyla mobil operatör olarak hizmet vermeye başladığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl test aşamasını gerçekleştiren şirket, artık dileyen herkese hizmet verecek.

BTK'den "0510 22X XXXX" şeklindeki telefon numarası bloğunu satın alan Netgsm, müşterilerine bu numaraları satacak. Çevrim içi ortamda başvuru alan firma; Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a rakip olacak. Daha önce bahsi geçen firmalardan mobil operatör hizmeti satın alan vatandaşlar, numaralarını Netgsm bünyesine taşıyabilecekler.

Netgsm fiyatları nasıl?

Netgsm'in internet sitesindeki bilgilere baktığımızda fiyatların nispeten uygun olduğunu görüyoruz. Ayrıca her tüketici, kendi ihtiyaçları doğrultusunda bütçesine uygun bir paket bulabilecek gibi görünüyor. Peki Netgsm fiyatları nasıl?

Netgsm internet sitesinde gösterilen bazı paketlere ait fiyatlar şöyle:

4 GB internet + 500 dakika + 50 SMS: 69 TL (Aylık)

(Aylık) 6 GB internet + 500 dakika + 50 SMS: 79 TL (Aylık)

(Aylık) 4 GB internet + 750 dakika + 100 SMS: 89 TL (Aylık)

(Aylık) 10 GB internet + 500 dakika + 50 SMS: 99 TL (Aylık)

(Aylık) 20 GB internet + 500 dakika + 100 SMS: 149 TL (Aylık)

(Aylık) 20 GB internet + 1000 dakika + 100 SMS: 179 TL (Aylık)

(Aylık) 30 GB internet + 2000 dakika + 100 SMS: 285 TL (Aylık)

(Aylık) 40 GB internet + 2000 dakika + 100 SMS: 355 TL (Aylık)

(Aylık) 50 GB internet + 2000 dakika + 100 SMS: 430 TL (Aylık)

Negsm başvuruları sadece çevrim içi ortamda yapılabiliyor

Netgsm kullanıcısı olmak isteyen vatandaşların, herhangi bir şubeye gitmelerine gerek olmuyor. Firma, vatandaşlar için e-Devlet üzerinden kayıt imkânı sunuyor. Ayrıca Netgsm internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden de abonelik alımı yapılabiliyor.

Türkiye'nin dördüncü mobil operatörü hâline gelen Netgsm'in Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu yılın sonuna kadar numara taşımayla birlikte 3 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.