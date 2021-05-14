Uzun zamandır herkesin sıkça kullandığı bir sosyal medya platformu Twitter'da en çok gördüğümüz kelime Tweet'in anlamını hiç düşündünüz mü? 2013 yılında Oxford İngilizce Sözlüğü'ne girmeyi başaran Tweet kelimesi, tahmin edileceği üzere Jack Dorsey tarafından değil, bambaşka birisi tarafından ortaya atılmış.

Diğer insanların söylediklerini favlayıp retweet edebildiğimiz, kendi düşüncelerimizi ifade edebildiğimiz Twitter, uzun süredir bir çoğumuzun favori sosyal medya uygulamalarından. Biz onu kullanmaya yıllardır çok alıştık ancak her gün kullandığımız uygulamanın simgesi haline gelen tweet kelimesinin çıkış hikayesini hiç düşündünüz mü?

Tweet, İngilizce’de kuşların çıkarmış olduğu sese ad veriliyor. Yani bizde kuşlar nasıl cikcik diye ötüyorsa, İngilizce’de de tweet diye ötüyor. Tabii bunun bizim Twitter’da attığımız tweetle alakası yok. Çoğu kişi tweet kelimesini uygulamaya ekleyen kişinin Jack Dorsey olduğunu düşünecektir ancak fikir Dorsey gibi bir yetkisi olmayan, bambaşka bir kadın tarafından ortaya atılıyor.

The Iconfactory ekibine göre Twitter biraz sıkıcıydı

Daha önce The Iconfactory’de çalışan yazılım geliştiricisi Craig Hockenberry, 2006 yılında Twitter ekibinin bir parçası oldu. Twitter’ın kendi uygulamasından ziyade Twitterific adı verilen Twitter’ın MacOS ve iOS istemcisi üzerinde çalışan Hockenberry, kullanıcı deneyimlerinden pek memnun olmadığını o dönemde kendi blogunda paylaşmıştı.

Hockenberry’e göre bu yeni denilebilecek uygulamada biraz sorun buluyordu ve uygulamanın içerisinde farklı fiil veya isimlerin kullanılmasının iyi olacağını düşünmüştü. Sosyal medyaya yeni bir boyut getirecek uygulamada “Twitter Güncellemesi Yayınla” demek, Hockenberry için son derece klişe ve sıkıcıydı.

Tweet'in eski hali: Twittering

Takvimler 2007 yılını gösterdiği zaman The Iconfactory ekibi, uygulamada bir şeyler paylaşmaya twittering demeye başladı ancak ekip için hala yerine oturmayan bazı taşlar vardı. Bu yeni twittering kelimesi de pek olmamış gibiydi ve Hockenberry’nin yeni fikirlere açık olduğu herkes tarafından biliniyordu.

Buraya kadar geldiyseniz, tweet kelimesini her şeyi olabildiğince mükemmel ve modern bir hale getirmeye çalışan Hockenberry’nin bulduğunu düşünüyorsunuzdur. Halbuki bu fikri ortaya atan kişi Dorsey gibi Hockenberry de değildi.

Fikir beta sürümleri test eden bir geliştiriciye aitti

2007 yılında tıpkı şimdi olduğu gibi birçok geliştirici Twitter’ın beta sürümlerini test ediyordu. Twitter ve Twitterific uygulamasına gelen her yeni güncelleme, ilk önce bu geliştiriciler tarafından kontrol ediliyordu. Yeni sürümü deneyen Twitter geliştiricilerinden Blaine Cook, twits kelimesini de Hockenberry gibi biraz sıkıcı buldu ve ünlü iş adamına bir e-posta gönderdi.

Cook, twits yerine tweet kelimesini kullanmanın daha modern gözükeceğini ve bunu uygulamaya eklenecek bir kuş görseliyle pekiştirebilecekleri konusunda Hockenberry’e tavsiyede bulundu.

Hockenberry’nin aklına tweet kelimesi gördüğü anda yatmıştı ve Twitterific’te twittering kelimesini derhal tweet olarak değiştirdi. The Iconfactory kendi uygulaması için bu değişikliği hemen yapsa da Twitter, uzun bir süre daha twits kelimesini kullanmaya devam etti. Twitter’ın bu değişikliği benimsemesi için neredeyse 1 yıl sürdü ve 2008 yılının Haziran ayında Twitter, uzun süredir kullandığı twit kelimesini tweet ile değiştirme kararı aldı.

Tweet, Oxford Sözlüğü'nün en kısa sürede kabul ettiği kelimelerden birisi oldu

Tweet kelimesi Twitter tarafından kullanılmaya başlandığından beri büyük ilgi gördü ve kullanım sayısı oldukça arttı. Twitter, sadece çocuklara kuşların nasıl öttüğünü öğretmek için kullanılan tweet kelimesini tekrar canlandırmayı başarmıştı.

Normalde Oxford İngilizce Sözlüğü’ne yeni bir kelimenin eklenmesi için o kelimenin en az 10 yıl boyunca yaygın bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bu geleneğe rağmen tweet kelimesi 2013 yılında, kelimenin Twitter’da resmi olarak kullanılmasından tam 5 yıl sonra resmi olarak Oxford İngilizce Sözlüğü’ne eklenerek bir ilke imza atılmış oldu.

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