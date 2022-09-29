Twitch, Bazı Tarayıcılara Kısıtlama Getirdiğini Açıkladı

Son günlerde Twitch kullanıcılarının belli tarayıcılardan hesaplarına giremediğini ve platformu kullanamadığını bildirmesinin ardından platformdan açıklama geldi. Twitch, geçici olarak Chrome, Edge, Firefox dışındaki tarayıcılara kısıtlama getirdiğini aktardı. Peki neden? Gelin bir bakalım.

Popüler canlı yayın platformu Twitch, bugün bazı kullanıcıların yaşadığı problemlerle gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, son birkaç gündür belli tarayıcılardan Twitch hesaplarına giremediklerini ifade eden açıklamalarda bulundu. Bu kişiler, hesaplarına girmeye çalıştıklarında ‘Bir Hata Oluştu, Lütfen Tekrar’ deneyin mesajı ile karşılaştı.

Kullanıcıların sosyal medya üzerinden yaşadığı sorunları dile getirmesinin ardından dev platformdan bugün açıklama geldi. Twitch’in bu açıklamasında, “Giriş yaparken sorunla mı karşılaşıyorsunuz? Desteklenen tarayıcıları (Chrome, Firefox ve Edge) kullandığınızdan ve tarayıcınızın güncel olduğundan emin olun! Yakında bu sorunu gidermeye yönelik bir yazı yayınlayacağız” ifadelerinin kullanılması kafa karıştırdı.

Twitch, bot hesaplar nedeniyle geçici olarak diğer tarayıcılara kısıtlama getirdi

Twitch’in açıklaması, kullanıcıların yalnızca Chrome, Firefox ve Edge üzerinden platforma erişebileceğini, diğer popüler tarayıcıların ise kullanılamayacağını gösterdi. Bu nedenle yaşanan kafa karışıklığının ardından ise konuya aydınlık getiren açıklama, Twitch yöneticisi Tom Verilli’den geldi.

Buna göre; tarayıcılara yönelik olan kısıtlamalar geçici olarak yapıldı. Nedeni ise Twitch’in bot hesap oluşturmak için kullanılan noktalarını bulup kapatabilmesi. Verilli de botnetlere karşı alınan önlemin geçici olduğuna vurgu yaparak konuyla ilgili şunları söyledi:

“Maalesef Twitch’i güvenli hale getirmek bunu gerektiriyor. Yarınki nefret baskınlarını (hate-raid) durdurmak için kullanıcıların bugün tercihleri dışında bir tarayıcı kullanması lazım.” Verilli’nin bahsettiği nefret baskınları, bazı kullanıcıların sohbetleri taciz ve hakaret ile doldurması anlamına geliyor.

Twitch’in verdiği desteklenen listede oyuncular için hazırlanmış Opera GX’in adı geçmiyor. Ancak Opera GX, yaptığı bir açıklamada kullanıcıların son güncellemeyi yaptığı takdirde hesaplarına erişebileceğini söylüyor. Bunun yanı sıra bazı kullanıcılar da desteklenmemesine rağmen Safari, Brave gibi tarayıcılarda bir sorun yaşamadığını söylüyor. Buna rağmen halen diğer tarayıcılardan otorum açma, alışveriş yapamama gibi sorunlar yaşadıklarını söylemeye devam eden kişi sayısı da bir hayli fazla.