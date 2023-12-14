Twitch, müstehcenlikle ilgili yeni bir karar aldı. Alınan karara göre içerik üreticiler, bu konuda artık daha esnek olabilecekler. Ancak yine de bazı kısıtlamalar var.

Dünyanın en popüler çevrim içi canlı yayın platformu Twitch, uzun zamandır tartışılan "müstehcenlik" konusu ile ilgili bir karar aldı. Geçmişte kullanıcılarına çifte standart uyguladığı için eleştirilen Twitch, artık herkesin bir parça da olsa müstehcen içerik paylaşmasına izin verecek. Tabii bunun için bazı şartlar bulunacak.

Twitch'in konuyla ilgili açıklamasında, platformun çıplaklık politikasının anlaşılamadığı, çünkü kesin çizgiler olmadığı itiraf edildi. Yeni politikanın oldukça net çizgiler çizdiğini aktaran yetkililer, bundan sonraki süreçte kullanıcıların neden banlandıklarını daha iyi anlayabileceklerini söylediler.

Peki Twitch'in müstehcenlik politikası nasıl değişti?

Twitch, bundan birkaç ay önce "sınıflandırma etiketi" dediği yeni bir özelliği kullanıma sundu. Bu özellik, müstehcenlik içeren canlı yayınlar için özel etiketler sunuyordu. Yeni politika, bu etiketin daha fazla ön plana çıkarılmasını sağlayacak. İçerik üreticiler, müstehcenlik etiketi içeren yayınlarda erotik danslar edebilecek, vücutlarını sergileyebilecekler. Ayrıca canlı yayında erotik karakter çizimleri de yapılabilecek. Bu tür durumlarda herhangi bir yasaklama olmayacak.

Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki Twitch, cinselliği tamamen serbest bırakmadı. Cinsel şiddet, pornografik içerik ve cinsellik odaklı oyunlar, platformda yasaklı olmaya devam edecek. Ayrıca müstehcen içerikler, Twitch akış sayfasında da gösterilmeyecek. Kullanıcıların, ilgili içerik etiketlerini veya doğrudan içerik üreticiyi bulmaları gerekecek.