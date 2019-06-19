Twitch, E-spor Platformunu Büyütmek İçin Bebo’yu Satın Aldı

Oyun yayıncılığında neredeyse tekel konumuna gelen Twitch, Bebo'yu satın alarak e-spor alanında da gelişmek istediğini belli etti.

Twitch, Amazon’un da desteğiyle birlikte dünyanın en büyük oyun yayını hizmeti haline geldi. İzleyiciler, birçok farklı yayıncının ilginç yayınıyla ya da etkinliğiyle vaktini geçirse de Twitch’in kendi düzenlediği e-spor etkinlikleri de bulunuyor. Son alınan bilgilere göre başarılı video oyun yayını şirketi, e-spor sektöründe ilerlemek için Bebo’yu satın aldı.

TechCrunch’ın kaynaklarına göre Twitch, Bebo’nun fikir hakları ve çalışanları için 25 milyon dolar civarında bir para ödedi.

2005 yılında kurulan Bebo, deyim yerindeyse kariyerinin en iyi noktasında İngiltere’nin en popüler sosyal medyalarından biriydi ve 'bir zamanlar' MySpace ile Facebook gibi isimleri de gerisinde bıraktı. 2008’de AOL tarafından 850 milyon dolara satın alınan şirket, iki senenin ardından tekrar satıldı. 2013 yılının Temmuz ayındaysa şirketin esas kurucuları olan Michael ve Xochi Birch, 1 milyon dolar karşılığında siteyi tekrar satın aldı.

Bebo, geçtiğimiz sene içerisinde oyun yayını yazılımına ve e-spor etkinliklerine odaklanarak birçok Twitch yayıncısının kullandığı OBS (Açık Yayıncı Yazılımı) sistemine bir alternatif oluşturdu. Bunun ardından yayıncı turnuvalarının işletmedeki en büyük kısmı oluşturduğunu fark etti ve genel yayın hizmetlerini kapatarak oyun etkinlikleri için platformlar geliştirmeye odaklandı.

Şirket, şimdi Twitch için çalışarak Twitch’in e-spor müsabakaları platformunu iyileştirecek.