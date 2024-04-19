Twitch, bazı dillerin "Yardım Merkezi ve "Destek Ekibi" bölümlerindeki desteklerini kesti. Bu diller arasında Türkçe de yer alıyor.

Canlı yayın platformları arasında dünyanın en popüleri konumunda bulunan Twitch, Türkiye’de de birçok kullanıcıya sahipti. Ancak şirketin yaptığı bir güncelleme, ülkemizdeki kullanıcıları üzecek bir değişikliğin yapıldığını gösterdi.

Şirket tarafından yardım sayfası üzerinden yapılan bir paylaşıma göre bazı dillerin “Yardım Merkezi” ve “Twitch Destek Ekibi” desteği kesildi. Bu diller arasında maalesef Türkçe de yer alıyor.

Henüz konu hakkında resmî bir açıklama gelmedi

Twitch’in buradan ulaşabileceğiniz “Diller” sayfasına girdiğimizde platformun desteklediği dillere ulaşabiliyoruz. Türkçeye baktığımızda “twitch.tv” ve mobil uygulama desteğinin yer aldığını görülürken diğer iki bölümdeki tiklerin kaldırılması dikkat çekiyor. Bu bölümler, “Yardım Merkezi” ve “Destek Ekibi”.

Şu anda Twitch’in yardım sayfası hâlen Türkçe durumda. Ancak yeni değişikliğe göre bu durum yakında değişecek. Artık Yardım Merkezi’ne ve Twitch’in destek bölümüne Türkçe erişmek mümkün olmayacak. Konu hakkında henüz Twitch tarafından bir açıklama gelmediğinin altını çizelim. Geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

Dil desteği kesilen diller arasında yalnızca Türkçe olmadığı da bilgiler arasında. Buna göre şirket; Korece, Lehçe ve Rusça gibi dilleri de yardım ve destekten kaldırmış. Taycada ise mobil uygulama ve yardım bölümlerindeki destekler artık yok.