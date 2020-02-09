Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Platform, 2019’un son çeyreğinde 152 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı.

Twitter; milyonlarca kullanıcıya sahip, günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi konumunda bulunuyor. Gündem belirleyecek kadar güçlü bir etkiye sahip olan platformu ünlülerden, siyasetçilere kadar birçok isim oldukça aktif bir şekilde kullanıyor.

Facebook ve Instagram’a göre kullanıcı sayısı nispeten daha az olan Twitter, hem etkisini hem de kullanıcı sayısını her geçen gün daha da artırıyor. Peki, Twitter’ın kullanıcı sayısı bizlere neler söylüyor gelin hep birlikte bakalım.

Twitter kullanıcı sayısı artıyor

Sosyal medya platformu, 2019’un sonunda günlük 152 milyon kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı. Yani kabaca bir hesapla, her gün neredeyse Türkiye nüfusunun iki katı kadar kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Twitter, bu sayıyı kullanıcılara önerilen tweetlerin yapay zekâ ile belirlenmesi ve böylece kullanıcıların kendileriyle ilgili tweetleri görmesine bağlıyor.

Platformun 2018 yılındaki günlük kullanıcı sayısı 145 milyon, 2017 yılındaki günlük kullanıcı sayısı ise 126 milyondu. Platform, yıllık olarak gerçekleşen bu artışı, zaman tünelinde ve bildirimlerde kullanıcıyla alakalı tweetlerin çıkmasına bağlıyor.

Twitter’ın bu hızla büyümeye devam ederse Facebook ve Snapchat’ten çok daha hızlı bir büyüme kat etmesi bekleniyor. Twitter’ın büyümesine katkı sağlayan ve yukarıda da bahsettiğimiz ilgili tweet sistemi ise şöyle çalışıyor: Zaman tünelimizde, takip ettiğimiz insanların beğenileri, cevapları ve onlarla ilgili tweetleri görüyoruz.

Sosyal medya platformunun gelişme kat ettiği tek alan kullanıcı sayısı da değil. Twitter, ayrıca gelirlerinde de bir artış yaşadı ve ilk kez 1 milyar dolara yakın bir gelir elde etmeyi başardı.