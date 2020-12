Twitter, 2020'nin trend etiketlerini ve en çok beğenilen paylaşımlarını açıkladı. Twitter tarafından paylaşılan veriler, insanların her gelişmeyi tartışmak için, Twitter'a gittiğini gösteriyor. Ancak kullanıcılar en çok, 2020'nin bir numarası olan koronavirüs pandemisini Twitter'da konuştular.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, dünyanın en popüler arkadaş bulma uygulamalarından Tinder'ın 2020 kullanıcı davranışları hakkında açıkladığı verilerden bahsetmiştik. Bugünse benzer bir durumu, yıl boyunca çeşitli tartışmalara konu olan Twitter için aktaracağız. Twitter tarafından paylaşılan veriler, kullanıcıların hemen her gelişmeyi tartışmak için bu platformu tercih ettiklerini gösteriyor.

2020 yılı, en çok da koronavirüs pandemisinin konuşulduğu bir yıl oldu. Bu durum, Twitter'ın açıkladığı verilere de yansıdı. Kullanıcılar, bu yıl en çok da "COVID19" ve türevlerinden oluşan konu etiketlerini kullanarak paylaşımlar yaptılar. Ayrıca kullanıcılar, COVID19'la ilgili yapılan paylaşımları da 400 milyondan fazla kez retweetlediler.

2020'nin en popüler paylaşımı, Chadwick Boseman'ın vefat haberiydi

Marvel hayranları, birkaç önce oldukça üzücü bir haber aldılar. Bu haber, Black Panther'la özdeşleşen dünyaca ünlü oyuncu Chadwick Boseman'ın ölümüydü. İşte bu beklenen ancak zamansız gerçekleşen ölümle ilgili yapılan resmi paylaşım, Boseman'ın ailesi tarafından, Boseman'ın Twitter hesabından yapılmıştı. Tüm zamanların en çok beğeni alan tweeti olarak tarihe geçen paylaşım, haliyle 2020'nin de en popüler paylaşımı olmuş oldu. Bu paylaşım an itibarıyla 7,5 milyon beğeni, 2,1 milyon retweet aldı.

Siyaset, Twitter'ın gündemini de doğrudan etkiledi

Twitter tarafından paylaşılan verilere göre 2020'nin en popüler ikinci konu etiketi, "#BlackLivesMatter" oldu. George Floyd isimli bir kişinin ABD polisi tarafından öldürülmesi üzerine paylaşılmaya başlayan etiket, Twitter kullanıcıları tarafından sıklıkla kullanıldı. Ayrıca George Floyd'un kendisi de Twitter'ın en popüler isimleri arasına girdi. Floyd'la ilgili atılan tweet sayısı, merhumun en çok konuşulan üçüncü kişi olmasını sağladı.

Twitter'ın konuştuğu tek olay, George Floyd değildi. ABD'deki seçim süreci de Twitter kullanıcılarının önemli bir gündem maddesi oldu. Hatta Donald Trump, 2020'nin en çok konuşulan ismi olarak tarihe geçti. Ancak seçimi kazanan Joe Biden, "en çok beğenilen tweet"ler alanında da Donald Trump'ı alt etmeyi başardı. Biden'ın ekibinden Kamala Harris'in "We did it" (Yaptık, başardık) paylaşımı, yılın en çok beğenilen tweetlerinden bir tanesi oldu. Bu paylaşım, an itibarıyla 3,3 milyon kullanıcı tarafından beğenilmiş durumda.

Twitter kullanıcıları, karantina günlerinde eğlenmeye çalıştılar

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatımıza giren olaylardan bir tanesi de günlerce eve kapanmak zorunda olduğumuz karantina günleriydi. Twitter kullanıcılarıysa o günlerde, kendilerine eğlenecek bir şey bulmaya çalıştılar. Bu bağlamda da en çok beğenilen paylaşımlardan bir tanesi, bir kullanıcının karantina eğlencesiydi. Çorap kuklayla yoldan geçen arabaları yakalamaya çalışan kullanıcı, 3 milyon civarı beğeniyle yılın enleri arasına girmeyi başardı.