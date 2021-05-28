Twitter'ın tweet düzenleme dahil pek çok özellik sunacak abonelik hizmeti Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı belli oldu. Paylaşılan ekran görüntülerine göre Twitter Blue, pek de uygun bir fiyatla Türkiye'ye gelmeyecek.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ın kullanıcılara daha fazla özellik sunacak bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. "Twitter Blue" olarak adlandırılan söz konusu abonelik sisteminin abonelik fiyatı, Twitter'ın App Store sayfasında yer alan bilgiler ile ortaya çıkmış durumda.

Hemen aşağıdaki iki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi Twitter Blue'nun ABD fiyatı 2,99 dolar olacak. Abonelik hizmetinin Türkiye fiyatı ise 30,99 TL olarak listelenmiş durumda. Muhtemelen Twitter; 2,99 dolar olan ABD fiyatını Avrupa'ya 2,99 euro olarak uyarladı ve Türkiye fiyatı da bu 2,99 euroluk Avrupa fiyatının TL cinsinden sabitlenmesiyle belirlendi.

Her şeyden önce; Twitter Blue'nun henüz kullanıma sunulmadığını unutmamak gerekiyor. Dolayısı ile söz konusu fiyatlar, özellik kullanıma sunulana kadar küçük bir ihtimal de olsa değişikliğe uğrayabilir. Bu arada Twitter'ın Google Play Store sayfasında baktığımızda uygulama içi satın alımlar için 47,99 TL ücret yazdığını görüyoruz ancak Twitter Blue için özel bir ibare yer almıyor.

Twitter Blue'nun kullanıcılara sunmuş olduğu en büyük yenilik, "Tweet'i geri al" seçeneği olacak. Twitter Blue aboneleri, bir tweet gönderdikten sonra belli bir süre içinde paylaşımlarını geri alarak düzenleyip yeniden paylaşabilecekler. Ayrıca uzun flood serilerini okumayı kolaylaştıracak bir "Okuma modu" da bulunacak.

Twitter, abonelik hizmeti Twitter Blue'yu "para vermeye değer" bir hizmet haline getirmek için yeni tema renkleri, özel uygulama simgeleri, favori tweetleri kaydedip düzenleyebileceğiniz "Koleksiyonlar" özelliği" gibi bir dizi ek özellik de sunuyor. Twitter Blue'nun ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmese de abonelik fiyatının ortaya çıkmış olması, fazla beklememiz gerekmeyeceğini gösteriyor.