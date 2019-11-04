Günümüzün ünlü sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarının fikirlerini özgür bir şekilde ifade etmelerine olanak tanıyor.

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter'da hesap silme seçeneği bulunuyor ve herkes tarafından kullanılabiliyor. Bu yazımızda sizler için Twitter hesabının ilk olarak bir internet tarayıcısı üzerinden nasıl silineceğini anlattık. Twitter hesapları mobil uygulama üzerinden silinemiyor.

Not: Twitter'da hesap silmenin herhangi bir geri dönüşü yoktur. Aşağıdaki adımları gerçekleştirdiğinizde Twitter hesabınız içerisinde bulunan bütün metinler ve fotoğraflarla beraber kalıcı olarak silinecektir.

Twitter hesabı nasıl silinir?

Bir internet tarayıcısı üzerinden Twitter hesabınıza giriş yapın,

Ekranın sol tarafındaki sütunda yer alan More butonuna tıklayın.

Hemen ardından açılan pencerede Settings and privacy seçeneğini seçin,

Sağ tarafta beliren Ayarlar menüsünün en altında yer alan Deactivate your account butonuna tıklayın,

Twitter burada sizi karşılaşacağınız durumlara dair uyarıyor. Bu durumlar ise @kullanıcıadınız, profiliniz ve görünen adınızın bu adımdan itibaren kullanılamayacak ve görüntülenemeyecek olması. Devam etmek için Deactivate butonuna tıklayın,

Hesabı kapatmak isteyen kişinin siz olduğuna emin olmak için Twitter, hesabınızın şifresini girmenizi isteyecek. Şifrenizi girdikten sonra sağ alt tarafta bulunan kırmızı renkteki Deactivate butonuna tıklayın.

Yukarıdaki adımları eksiksiz bir şekilde tamamladığınızda hesabınızın silinme işlemi başlayacaktır. Twitter hesabınıza 30 gün içerisinde giriş yapmaz iseniz Twitter hesabınız geri dönüşü olmaksızın tüm verilerle beraber silinecektir. Eğer ki Deactivate butonuna bastıktan sonra hesabınızı silmekten vazgeçmek isterseniz 30 gün içerisinde bir kez Twitter hesabınıza giriş yapmanız, Twitter hesabınızın tekrar aktif hâle gelmesi için yeterli olacaktır.