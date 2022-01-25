Twitter, hükümetlerden geçtiğimiz yılın Ocak-Haziran ayları arasında rekor sayıda içeriğin kaldırılması talebini aldıklarını açıkladı. Taleplerin yüzde 95'i sadece beş ülkeden geldi. Bu ülkeler arasında Türkiye de var.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Türkiye’deki kullanıcı sayısı 13,6 milyon olan Twitter, Türkiye’de en çok kullanıcıya sahip 5 sosyal medya uygulamasından biri. Dünya çapında tüm hükümetler her geçen gün sosyal medyayı daha fazla denetlemeye ve gözetim altında tutmaya çalışıyor. Twitter da bu mecralardan biri olmuş durumda.

Kullanıcıların, kendilerini daha çok kelimelerle ifade ettiği bir mecra olan Twitter, 'hükümetlerce' sakıncalı olabilecek içerikler konusunda da üst sıralarda yer alıyor, bu da platformda 'sansür' uygulamasını beraberinde getiriyor. Twitter, özellikle 2021’in Ocak ve Haziran ayları arasında hükümetlerden rekor sayıda talep geldiğini ve Türkiye’den gelen taleplerin de çok fazla arttığını açıkladı.

Türkiye ilk 5’te

Twitter’a hükümetler tarafından 2021'in ilk altı aylık döneminde, 196 bin 878 hesaptan yapılan paylaşımlar için 43 bin 387 başvuru yapıldı. Bu taleplerin yüzde 95 kadarı toplam beş ülkeden geldi. Bu ülkeler arasında en çok talepte bulunan Japonya olurken onu Rusya, Türkiye, Hindistan ve Güney Kore takip ediyor.

Twitter, söz konusu içeriklerin bazı ülkelerde gösterilmediğini, bazılarında bir kısmının gösterdiğini ve bazılarında ise tamamının kaldırıldığını belirterek taleplerin yüzde 54’üne yanıt verdiklerini açıkladı. Platform raporlarını ilk açıklamaya başladığından bu yana ilk kez hükümetlerden bu kadar çok sayıda içeriğin kaldırılması talebi aldıklarını belirtti.

Konuyla ilgili Twitter Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Sinead McSweeney “Dünya çapındaki hükümetler içeriklere giderek daha fazla müdahale etmeye ve onları kaldırmaya çalışırken, görülmemiş meydan okumalarla karşı karşıyayız. Mahremiyete ve ifade özgürlüğüne yönelik bu tehdit, tüm dikkatimizi vermemizi gerektiren, endişe verici bir eğilim” dedi.