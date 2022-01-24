Twitter'da NFT Meraklılarını Engelleyen Uzantı Geliştirildi

NFT'leri profil fotoğrafı haline getiren özelliğini iOS için kullanıma sunan Twitter'ın yeni özelliği NFT sevdalıları tarafından sevilirken, kimileri de özelliği eleştirmişti. Twitter'ın yeni NFT özelliğine karşı olan bir geliştirici, NFT meraklısı Twitter kullanıcılarını engelleyen bir uzantı geliştirdi.

Sosyal medya devi Twitter, NFT'leri profil fotoğrafı haline getiren özelliğini geçtiğimiz günlerde iOS için kullanıma sunmuş; milyarder Elon Musk ise Twitter’ın kaynaklarını bu gibi özelliklerdense platformdaki dolandırıcılıklar için kullanması gerektiğini söyleyerek Twitter’ın tartışma yaratan yeni NFT özelliğini eleştirmişti.

Twitter’ın ses getiren bu son NFT özelliğinin ardından bu özelliğe karşı bir tarayıcı uzantısı geliştiren bir geliştirici, tartışmaların iyice kızışmasına neden oldu. Geliştirilen tarayıcı uzantısının, yeni altıgen profil resimlerine sahip NFT meraklısı Twitter kullanıcılarını tespit ederek engellemeye yaradığı belirtildi.

"NFT kullanıcılarını engellemek Twitter’ı daha iyi hale getiriyor.”

Son dönemin en büyük çılgınlığı NFT’lerin bir yatırım dolandırıcılığı olduğunu ve dahası küresel ısınmaya katkıda bulunduğunu düşünen, GitHub’daki kullanıcı ismi mcclure olan geliştirici tarafından geliştirilen Chrome ve Firefox eklentisiyle NFT meraklısı Twitter kullanıcıları engellenebiliyor. Öte yandan geliştiricinin aktardıklarına göre gelecek sürümlerle birlikte, kullanıcı bildirimlerinin taranması ve engelleme işleminin otomatik bir şekilde gerçekleştirilmesi de mümkün olacak.

NFT piyasalarında sanat hırsızlığı ve dolandırıcılık olduğunu kaydeden geliştirici, NFT’ye meraklı olan kişilerin de rahatsız edici olduğunu düşünüyor.

Bu konuya dair geliştirici, “Kısacası, NFT kullanıcılarının ortalıkta dolanması rahatsız ediyor. NFT satın alan kişiler, diğer insanları NFT satın almaları için kandırmaya devam etmeli, yoksa satın aldıkları NFT’ler değer kaybeder. Twitter ayırt edilemez maymun klonları gibi birçok NFT ile dolu. NFT kullanıcılarını engellemek Twitter’ı daha iyi hale getiriyor.” ifadelerini kullandı. Bu enteresan uzantıya ve detaylarına dilerseniz buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.