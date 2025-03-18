Twitter'ın San Francisco'da bulunan 3 metrelik ve 254 kg'lık devasa logosu, açık artırmaya çıkarıldı.

Elon Musk, şu anda ismi X olan Twitter’ı 2022 yılında satın almıştı. 2023’ün başında ise herkesin aklına kazınan Twitter ismini değiştirip X’i getirmişti. Hâliyle bunun ardından o ikonik kuşlu logo her yerden kaldırılmıştı. Şirketin San Francisco’daki genel merkezinde bulunan kuş da bunlardan biriydi.

Şimdi ise 3,66 metre uzunluğundaki bu dev Twitter logosu, açık artırmaya çıkarıldı. Açık artırma, 21 Mart’a kadar devam edecek.

40 bin dolara kadar çıkması bekleniyor

Buradaki bağlantı üzerinden logonun açık artırmasının yapıldığı siteye ulaşabilirsiniz. Açık artırmada son teklif, bu haberin yazıldığı sırada 21 bin 664 dolar civarında. Tahminler, sonlanana kadar 40 bin dolar (1,4 milyon TL) seviyesine kadar çıkabileceği yönünde. Önümüzdeki 3 gün içinde kimin alacağı belli olacak.

254 kg ağırlığındaki logo, uzun yıllar boyunca Twitter’ın San Francisco’daki ofisinde yer almış ve ikonik hâle gelmişti. Açık artırma için paylaşılan videoda, logonun kaldırıldığı anları görebiliyoruz.

İlk kez Twitter’la ilgili bir açık artırmayla karşılaşmadığımızı da ekleyelim. Musk, satın aldıktan sonra şirketin ofislerindeki birçok eşyayı satılığa çıkarmıştı. Hatta yine Twitter’ın logosu olan kuşu içeren bir heykel 100 bin dolara alıcı bulmuştu. Binanın diğer büyük logosu da açıklanmayan bir fiyata 2023’te satılmıştı.