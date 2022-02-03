Twitter'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı açığa çıktı. "Makaleler" isimli özellik, kullanıcıların muhtemelen karakter sınırına takılmadan paylaşımlar yapabilmesini sağlayacak. Geliştirme aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı açığa çıktı. Tersine mühendislik işlemleriyle sosyal ağlara gelecek yeni özellikleri ortaya çıkarmayı başaran Jane Manchun Wong tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, Twitter'ın ruhuna tamamen aykırı bir özellik üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Twitter'ın karakter sınırının olduğu bir platform olduğunu herkes bilir. Birkaç yıl önce aldığı bir karar ile karakter sınırını artıran Twitter, flood isimli özelliği sayesinde uzun uzun paylaşımlar yapılmasına imkan tanıyor. Geliştirme aşamasında olan yeni özellikse Twitter'da makale yazmanızın önünü açıyor. Zaten özelliğin isminin "Makaleler" oluşu da bunun en net destekleyicisi.

Twitter'ın Makaleler özelliğinin detayları henüz bilinmiyor

Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikle ilgili hiçbir detay bilgi sahibi değiliz. Ancak görüntüden anlayabildiğimiz, Twitter'ın Makaleler özelliği için yeni bir bölüm oluşturacağı yönünde. Platform, bu bölümde muhtemelen karakter sınırı uygulamayacak ve kullanıcılar, flood yerine bu özelliği kullanmaya başlayacaklar.

Geliştirme aşamasında olan özellik, şu an için deneyimlenemiyor. Twitter, söz konusu özellikle ilgili herhangi bir açıklamada da bulunmadı. Bu durum, özelliğin kullanıma sunulup sunulmayacağını bile belirsiz hale getiriyor. Önümüzdeki dönemler, Twitter'ın Makaleler özelliği ile ilgili daha fazla detay verecektir...