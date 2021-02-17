Twitter, uzun süredir beklenen sesli direkt mesaj özelliğini Japonya, Hindistan ve Brezilya'da test etmeye başladı. Kullanıcıların 140 saniyeliğine ses kaydetmesine olanak sağlayan yeni özellik, test edildikten kısa bir süre tüm dünyada kullanılmaya başlanabilir.

Whatsapp ve Instagram gibi birçok sosyal medya platformunda uzun süredir bulunan sesli direkt mesaj özelliği, Twitter’da da test edilmeye başlandı. Yeni özellik, şimdilik sadece Japonya, Hindistan ve Brezilya gibi sınırlı ülkelerde kullanıcıların beğenisine sunulsa da yakın zamanda dünya çapında kullanılmaya başlanması bekleniyor.

Twitter’ın resmi Twitter hesabı, birkaç saat önce yeni bir paylaşımla birlikte 140 saniye sınırlamasına sahip yeni sesli mesaj özelliğini doğruladı ve Hindistan’ın ardından Brezilya ve Japonya’dan da aynı haber geldi.

Sesli direkt mesaj 140 saniyelik ses kaydına izin veriyor

Öncelikle sesli direkt mesaj özelliğinin hala test aşamasında olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Dev sosyal medya platformu Twitter geçtiğimiz aylarda bu tarz bir özellikten bahsetmişti ancak sesli direkt mesaj özelliğinin ne zaman geleceğini söylememişti. Clubhouse gibi dünya çapında gittikçe popülerleşen uygulamanın böyle bir özelliğe çoktan sahip olması, Twitter tarafında işleri biraz hızlandırmışa benziyor.

Twitter Hindistan Genel Müdürü Manish Maheshwari, yeni sesli direkt mesaj özelliği ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; "Hindistan, Twitter için öncelikli bir pazar bölgesi ve bu nedenle birçok yeni özellik ilk önce ülkemizde test ediliyor. Direkt sesli mesaj özelliği sayesinde kullanıcıların duygularını daha gerçekçi bir şekilde aktarmasına olanak sağlayacağımız için çok heyecanlıyız.”