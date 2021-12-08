Son dönemde pek çok farklı gelişmeyle kendini yenileyen Twitter, şimdi de video akımına dahil olacak gibi görünüyor. Platform, TikTok benzeri video akış özelliğini test ediyor.

Twitter, 2021 yılını oldukça hareketli geçirdi. Platforma emoji ile tepki vermeden abonelik sistemine pek çok büyük sayılabilecek yenilik geldi. Bu değişim sürecinin sonunda da geçtiğimiz günlerde platformun kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey istifa etti. Ancak anlaşılan o ki Twitter'daki değişim devam edecek.

Twitter'da sıradaki değişim çok da şaşırmadığımız bir konuda geldi. Bildiğiniz üzere özellikle son bir yılda esen TikTok rüzgarı, tüm platformları etkiledi ve kısa videolar giderek popüler oldu. Önce Insatgram Reels'ları getirdi, sonra da YouTube Shorts ile akıma dahil oldu. Şimdi de gelen son haberlere göre sırada Twitter var.

Twitter da TikTok benzeri video özelliği getirmeye hazırlanıyor:

Tweet'i görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Twitter Hindistan, resmi hesabında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Akışta tıpkı TikTok'ta olduğu gibi videoların olduğu bir sekmenin testlerinin başladığını müjdeleyen Twitter Hindistan, özelliğin hem iOS hem de Android kullanıcılarından bazıları için kullanılabilir durumda olduğunu söyledi.

Özelliğin detayları şimdilik tam olarak bilinmese de 'Keşfet' sekmesinde ağırlıklı olarak video akışın yer alacağı bir görünüm olacak gibi görünüyor. Ancak sekmede metin odaklı tweetler de yer almaya devam ediyor. Söz konusu özelliğin dünya genelinde kullanıma sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Bu noktada Twitter'ın şimdiye kadar var olan mikro blog tanımından çıkarak artık video odaklı bir platforma dönüşebileceği ihtimali olsa da, bu özellik video içerik üretiminden ziyade tüketimine yönelik bir hareket de olabilir. Özelliğin gelişimini görmek için ise biraz daha beklememiz gerekecek.