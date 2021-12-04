Twitter’ın CEO değişimi, kadroda da büyük değişiklikleri beraberinde getirdi. İşten çıkanların yanı sıra bizzat CEO Parag Agrawal, iki üst düzey yöneticinin görevine son verdi.

Twitter’da bu hafta büyük bir gelişme yaşandı. Twitter’ın kurucusu olan Jack Dorsey, yıllardır sürdürdüğü CEO görevini şirketin CTO’luğunu (baş teknoloji yöneticisi) yapan Parag Agrawal’a devretti. Bu büyük değişim, bir diğer büyük değişimi de beraberinde getirdi.

Yeni CEO Parag Agrawal, şirketin kadrosunda güncellemelere başladı. Kadrodaki birçok önemli isim sene sonuna kadar Twitter’a veda edecek.

Kadro büyük oranda yenileniyor

Twitter’ın yeni yayınladığı bir düzenleme belgesinde görülüyor ki CEO Parag Agrawal, işlere temiz başlayabilmek için ‘silkinmek’ adına iki üst düzey yöneticinin görevine son veriyor. Sorumluluk, hız ve verimlilik amacıyla yapılan değişikliklerden tüketici, gelir ve temel teknolojiler departmanları etkilenecek. Bu departmanları artık sırasıyla Kayvon Beykpour, Bruce Falck ve Nick Caldwell yönetecek.

Yapılan bu değişiklikler yılbaşından itibaren geçerli olacak. Çeşitliliği de artıracağı söylenen bu değişimleri bazıları gereksiz ve rahatsızlık verici buldu. Şirketin yakın zamanda ve büyük ihtimalle bu olaylarla bağlantılı şekilde görevini bırakan eski tasarım yöneticisi Dantley Davis, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Twitter’ı ve buradaki insanları seviyorum. Bu yolculuğun bir parçası olmaktan onur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.