Twitter’ın ilkelerini değiştirmesini ve şikayetler konusunda daha hassas davrandığını fark eden bazı gruplar, farklı düşüncelerdeki kullanıcıları şikayet yağmuruna tuttu. Birçok hesabı bu şikayetler doğrultusunda kapatan Twitter, daha sonra hatayı fark edip düzelttiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Twitter, başkalarının fotoğraflarını paylaşırken fotoğrafta bulunan kişinin rızasını da gözeten ve bu kişinin talebiyle söz konusu fotoğrafı kaldırmaya yardımcı olan yeni ilkesini duyurmuştu. Bu düzenlemeyle birlikte şikayetler ve bildirmeler konusunda daha hassas olduğunu açıklayan Twitter, yakın zamanda şikayetlerin asılsız ve kötü amaçlı olarak yapıldığına dair bulgulara ulaştı.

Twitter’ın açıklamalarına göre toplu haldeki kullanıcılar, farklı görüşteki kullanıcıların şikayet saldırısıyla ceza almalarını sağladı. Bu farklı kişiler tarafından yapılabilecek bir şey olsa da son zamanlarda en çok göze çarpan kesim, karşıt ve nötr görüşteki insanlara bu saldırıda bulunan aşırı sağcı ve ırkçı gruplardı.

Bazı gruplar 'karşıt ya da farklı görül' bildiren hesapları dert edindi

Twitter, yakın zamanda yaptığı açıklamayla “söz konusu hatayla birçok kullanıcının hesabını devre dışı bıraktığını” duyurdu. Gizlilik ve güvenlik ilkelerine yaptığı güncellemelerden sonra şikayetlere biraz daha hassas ve dikkatli yaklaşan platformun gözüne sonradan çarpan şey ise aşırı sağcı ve “beyaz üstünlüğünü” savunanların ekstrem düşüncelere karşı olan kullanıcılara şikayet yağdırıyor olmasıydı.

Bu kullanıcılar, özgürlükçü olarak tanımlanabilecek kullanıcıları şikayet bombardımanına tutmak için kendi takipçilerine komut veriyorlardı. Twitter’ın yeni ilkeleri kamuya açık konularda önemli isimlerin fotoğraflarını paylaşma konusunda bir engel oluşturmuyordu. Ancak bunu fırsat bilen aşırı sağcı gruplar ilkelerin güncellenmesinden hemen sonra saldırıya geçerek birçok hesaba ceza verdirtti. Bunu fark eden Twitter ise hataları fark ettiğini, verilen yanlış cezaların geri alındığını ifade etti.