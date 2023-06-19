Twitter, hesap sahiplerinin profillerinde öne çıkarmak istedikleri paylaşımlara yer veren yeni Öne Çıkanlar sekmesini kullanıma sundu.

Eylül 2022’de 44 milyar dolar karşılığında Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, her geçen gün farklı bir yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Musk’ın Twitter 2.0 dönemini başlatmaya hazırlandığı ve X adında bir süper uygulama planlamaya devam ederken, bugün gelen özellik de bu amaca küçük bir fayda sağlayacak.

Twitter kullanıcıları, artık ziyaret ettikleri pek çok profilde ‘Öne Çıkanlar (Highlights)’ sekmesini görecek. Tweetler, Yanıtlar ve Medya sekmelerinin yanına eklenen yeni Öne Çıkanlar sekmesi, hesap sahibinin öne çıkarmak istediği paylaşımlarına yer verecek.

Twitter'a gelen yeni Öne Çıkanlar sekmesi:

Twitter’ın Öne Çıkanlar sekmesini aslında profile sabitlenen Tweet’lerin daha geniş çaplısı olarak düşünebiliriz. Kullanıcıları, yaptıkları paylaşımları diledikleri zaman Öne Çıkanlar sekmesine ekleyebilecek.

Buraya eklenen paylaşımlar da hesap hakkında kısa sürede bilgilenmenizi sağlayacak. Yapılan ve buraya çıkarılan paylaşımlar ile hesabın ne tür bir hesap olduğunu ve nasıl bir amaç güttüğü gibi bilgilere paylaşımları inceleme yoluyla ulaşılabilecek.

Tabii bu sekme hesap sahiplerinin de işine yarayacak. Artık profil ziyaret edildiğinde takipçi kazanma sayısında artış yaşanabilecek. Zira hesap sahibi, sadece yeni ziyaretçilerine göstermek istediği paylaşımları bu sekmeye sabitleyebilecek.

Tweet’inizi Öne Çıkanlar’a nasıl eklersiniz?

Öne Çıkanlar’a eklemek istediğiniz Tweet’i açın.

Sağ üstte yer alan üç nokta simgesine tıklayın.

Açılan pencerede “ Highlight on your profile ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Artık Tweet’iniz, profilinizdeki “Öne Çıkanlar” sekmesinde yer alıyor.

Öne Çıkanlar özelliği, şimdilik yalnızca Twitter’ın masaüstü sürümünde bulunuyor. Özelliğin yakın zamanda mobil sürümlere de gelmesini bekleyebiliriz.