Gazeteci Candaş Tolga Işık, dün Twitter’den yayıncıların “günde 3-4 saat yayın açarak, memleketin en büyük şirketinin CEO’sundan daha fazla para kazandıklarını” söyleyince ortalık karışmıştı. Tartışmaya yayıncı Ahmet Sonuç (Jahrein) de katıldı.

Yayıncıların elde ettikleri gelir ve çalışma koşulları, özellikle Twitch hacklenip vergi ve kesinti harici ödemeleri açığa çıktığında yeniden tartışma konusu olmuştu. Bu tartışmalar, kamuoyunun yakından tanıdığı gazeteci Candaş Tolga Işık’ın dünkü açıklamaları ile yeniden alevlendi.

Işık “Her gün 3-4 saat yayın açıp sadece oyun oynayarak memleketin en büyük şirketinin CEO'sundan çok para kazanan biriyle tanıştım. Konuştukça çalışmaktan soğuyorum…” demişti. Bu açıklamadaki “3-4 saat yayın açmak” ve “sadece oyun oynamak” detayları, artık günümüzde bir meslek haline gelen yayıncılığı icra edenlerden ve çalışma temposunu bilenlerden tepki topladı. Elbette Işık’ı destekleyenler de vardı.

Jahrein: Günde 3-4 saat yayın açarak o kadar kazanın, ben bir daha yayın açmayacağım

Yayıncılığın sadece izleyicilerin tanık olduğu zaman diliminden ibaret olmadığını ima eden Jahrein’in bu tweetinin ardından Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın Vakıfbank reklamını hatırlatarak ikinci bir paylaşımda da bulundu:

Bir sonraki paylaşımında ise Candaş Tolga Işık’ın futbol camiasına yakın bir isim olduğunu hatırlatarak, sahaya çıkmadan para kazanan futbolcuları hatırlattı:

Jahrein’in paylaşımı ardından takipçileri de destek tweetleri attı:

Sizce bu tartışmada kim haklı? Yayıncılar gerçekten de gelir adaletsizliğinin sembolü mü, yoksa başka bir yere mi bakmak gerekiyor?