Son dönemlerde tüm dünyada hizmet verdiği ülkelerde bazı sorunlarla karşılaşan ancak toparlamayı da başaran Uber, halka arz için resmi işlemleri başlattı.

Bildiğiniz gibi Uber ülkemiz de dahil olmak üzere bazı hizmet bölgelerinde sorunlar yaşamış ve pazarda daralma problemiyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak şirket otoritelerle uzlaşmanın yolunu bularak düze çıkmayı başardı diyebiliriz. Bu hareketli dönemin ardından Uber Technologies Inc., bu hafta halka arz için gereken resmi evrak işlemlerini başlattı.

Uber'in halka arzı 2018'in başından beri ön görülen bir durumdu ancak pek çok uzman bu adımın 2019'da atılacağını düşünüyordu. Uber'in adımı beklenenden erken atmasına gerekçe olarak ise rakibi Lyft'in de giderek büyümesi ve onun da halka arz için işlemleri başlatmış olması gösteriliyor.

Her ne kadar Lyft şu an için Uber'İn en büyük rakibi gibi görünse de halka arz büyüklüğü kıyaslandığında Uber'in farkını ortaya koyacağı düşünülüyor. Sektörel olarak oldukça büyük bir adım olarak yorumlanan halka arz işlemi için henüz tüm adımlar tamamlanmadı ancak işlem gerçekleştikten sonra şirketin ciddi miktarda değer kazanacağı düşünülüyor.