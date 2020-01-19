Ubisoft, Benzersiz Oyunlar İçin Editörlerini Yenileyecek

Son dönemde çıkardığı oyunlarda birbirine benzer içerikler sunmakla eleştirilen dev oyun geliştiricisi Ubisoft, bu eleştirilere karşılık editör kadrosunu yenilemeyi planlıyor. Şirket, bu hamle sonrasında yeni ve benzersiz oyunlarla karşımıza çıkabilir.

The Division 2 ve Ghost Recon Breakpoint oyunlarıyla oldukça başarılı satış rakamlarına ulaşan Ubisoft, son dönemde çıkardığı oyunlardaki benzerliklerle birçok oyuncu ve otorite tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor. Geliştirici şirket, bu eleştirilerden rahatsız olmuş olacak ki editör kadrosunda değişiklik yapmayı planlıyor.

İlk olarak VGC tarafından değinilen bu konu, aslında Ubisoft'un 100 kişilik çekirdek kadrosunu ilgilendiriyor. Şirketin uzun bir zamandır birlikte çalıştığı bu kadro, günümüzde yayınlanmış olan Ubisoft oyunlarındaki görsel tasarımlardan senaryolara kadar pek çok detayın fikirlerini veren isimlerden oluşuyor.

Peki Ubisoft'u böyle bir değişiklik yapmaya iten şey ne?

Şirketin oyunlarının birbiriyle tutarlı bir vizyona sahip olması için tüm oyunlar hakkında fikir bildiren ekibin, aslında Assassin's Creed ve Far Cry serileri düşünülünce başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat son dönemde gelen eleştiriler ve şirket içinden anonim bir kaynağın yaptığı "Oyunlarda sadece bir veya iki kişinin fikirleri değerlendiriliyor. Bu yüzden benzerlik görüyordunuz" açıklaması, şirketi böyle bir değişikliğe itmiş gibi görünüyor.

VGC'ye yaptığı açıklamada Ubisoft, oyunculara en iyi deneyimi sunmak için editör ekibini genişleteceğini ve ekibi yeniden yapılandıracağını belirtti. Elbette bu yeniden yapılandırmada ekibin tamamen değişmesi beklenmiyor fakat kritik görevdeki kişilerin değişeceğine kesin gözüyle bakılıyor. VGC'ye göre Kreatif Direktör Serge Hascoet, editör ekibine liderlik edecek isim olacak. Ayrıca her oyun için bağımsız çalışan ve karar alma yetkisine sahip olan yardımcı yöneticiler de yeni yapılandırmada yer alacak.

Daha önce Ghost Recon Breakpoint’in hayal kırıklığı yaratan performansı hakkında konuşan CEO Yves Guillemot, “Ghost Recon Breakpoint, gerekli olan farklılıklarla gelmedi ve bu durum, oyunun kendine özgü özelliklerinin öne çıkmasını engelledi" ifadelerini kullanmıştı. Guillemot tarafından da kabul edilen eleştiriler, şirketi yepyeni bir sürecin içine soktu. Bundan sonraki dönemde yapılacak değişikliklerle Ubisoft oyunlarında yeni ekibin etkisini büyük oranda görebiliriz.