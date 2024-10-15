Pek çok Google Chrome kullanıcısının favori reklam engelleme eklentisi uBlock Origin, Google tarafından devre dışı bırakılmaya başlandı.

Google, milyonlarca Chrome kullanıcısı tarafından tercih edilen uBlock Origin reklam engelleyiciyi ve başka diğer eklentileri engellemeye hazırlanıyor. Firmanın blogunda yer alan gönderiye göre Manifest V2 framework kullanan diğer uzantıların desteği sonlandırılacak. Google, bu hamlenin nedeni olarak güvenlik ve gizlilik endişelerini gösteriyor.

Aslında Google bu konudaki uyarılarına geçtiğimiz ağustos ayında başlamış ve Manifest V2'den V3'e geçileceğini ifade etmişti. O dönemde de firma, bu geçişin nedeni olarak kullanıcıları korumak istemelerini göstermişti. Google'ın açıklamasında “Gizliliğinizi ve güvenliğinizi daha iyi korumak için Chrome ve Chrome Web Mağazası, uzantıların yeni gereksinimlerle güncel olmasını gerektirir. Bununla birlikte, bu gereksinimleri karşılamayan uzantılar devre dışı bırakılabilir.” ifadeleri kullanıldı.

Manifest V3 sorunları çözemeyebilir

Manifest V3'teki daha sıkı denetimlere rağmen saldırganların hâlâ kötü niyetli uzantılar oluşturabileceği iddia edildi. Öte yandan bu değişiklik ile birlikte 30 milyondan fazla Chrome kullanıcısının rahatsız edici reklamlarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Chrome eklenti mağazasından uBlock Origin'e erişilmeye çalışıldığında da Google, Google uBlock Origin Lite, Adblock Plus, Stands AdBlocker veya Ghostery Tracker & Ad Blocker gibi alternatif uygulamaları öneriyor. Manifest V3, uzantıların uzaktan barındırılan kodları kullanma yeteneğini ortadan kaldırıyor. Bu da uzantılarda yer alan gözden geçirilmemiş kodların çalıştırılmasına izin veren riskler oluşturuyor.

Google şu ana kadar geçiş için bir son tarih vermedi.