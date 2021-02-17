Her gün gerek bilgisayarımızda gerekse telefonumuzda onlarca dosyayla uğraşıyoruz. Çoğu zaman ise dosyalarımızı başkalarıyla paylaşmamız gerekiyor. Bu durumda kullanabileceğimiz birçok yol var. Bunlardan biri de online transfer siteleri. Bu yazımızda ücretsiz dosya transferi yapabileceğiniz siteleri paylaşacağız.

Günlük hayatımızda hemen hemen hepimizin dosya transferine ihtiyacı oluyordur. Bu amaçla kullandığımız dosya transfer siteleri ile dosyanızı kolaylıkla paylaşabilir ve depolayabilirsiniz. Dosya transfer sitelerinin ücretsiz versiyonları genellikle bir depolama sınırı getirir.

Dosya boyutu, sitenin ücretsiz versiyonunda tabii tutulan sınırı aşıyorsa ücret talep edilebilir. Fakat göndermek istediğiniz dosyalar çoğu zaman istenilen sınırı aşmıyor ise paylaşacağımız siteler çok işinize yarayabilir. Dilerseniz şimdi dosya transferini gerçekleştirebileceğiniz sitelere geçelim.

WeTransfer aşırı basit ve renkli bir arayüze sahip. Ücretsiz versiyonunu kullanarak 2 GB’a kadar dosya gönderimi yapabilirsiniz. Ayrıca sınırı geçmediğiniz sürece transfer edeceğiniz dosyaların sayısı mühim değil. Yani istediğiniz kadar dosyayı 2 GB sınırını aşmadığınız sürece tekte gönderebilirsiniz. Gönderim için herhangi bir hesap açmanıza da gerek kalmıyor.

Aktarım işlemini iki basit şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Birincisi e-posta transferi ile göndermek, ikincisi ise transfer bağlantısı ile göndermek. E-posta seçeneğinde dosyanızın indirme bağlantısı alıcının e-mailine iletiliyor. Transfer bağlantısı ise dosya yüklendikten sonra oluşan transfer linkini siteden kopyalayıp istediğiniz platformdan paylaşmanızı sağlıyor. Ücretsiz versiyonunda unutmamanız gereken şey ise alıcılar dosyanızı paylaştığınız link üzerinden 7 gün içerisinde indirebilirler. 7 gün sonrasında link üzerinden indirme işlemi gerçekleşmeyecektir.

Filemail ücretsiz versiyonu kullanarak dosya transferi yapmak isterseniz 5 GB’ı geçmemeniz gerekiyor. WeTransfere benzer şekilde e-mail ya da link olarak iki farklı yöntem ile dosyanızı paylaşabilirsiniz. Oluşturulan indirme linki 7 gün aktif kullanılabiliyor. Dosya sınırı yok fakat dosya şifreleme ücretsiz versiyonda mevcut değil. Son olarak herhangi bir hesap oluşturmanıza gerek duymadan Filemail ile dosya paylaşabilirsiniz.

Şimdiye kadar bahsettiğimiz sitelerden farklı olarak öncelikle dosya paylaşımı için hesap oluşturmanız gerekiyor. Sendthisfile iki ücretsiz hesap seçeneği ile karşımıza çıkıyor. İlk olarak 15 günlük ücretsiz versiyonu deneyerek sitenin ücretli özelliklerinden yararlanabilirsiniz. İkinci olarak ise tamamen ücretsiz versiyonu tercih edip daha sınırlı özelliklerden faydalanabilirsiniz.

15 günlük deneme versiyonu herhangi bir dosya boyutu sınırlaması içermiyor fakat ücretsiz planda 2 GB’a kadar olan dosyalarınızı transfer edebilirsiniz. Sendthisfile dosya transfer ederken uçtan uca 128-bit AES şifreleme kullanıyor. Böylece dosyalarınız alıcıya güvenli bir şekilde ulaşıyor. Son olarak ücretsiz versiyonda sınırlı depolama süresinin 3 gün ile tutulduğunu belirtelim.

Dosya transfer etmenin oldukça kolaylaştırıldığı bir site olan File Dropper ücretsiz olarak 5 GB’a kadar dosya yüklemenizi sağlıyor. Ayrıca alıcıya iletmek istediğiniz dosya oluşturulan link kullanılmamış ise 30 gün boyunca saklanıyor. Eğer kalıcı olarak 2 GB depolama alanı oluşturmak isterseniz siteye kayıt olmanız gerekiyor.

MailBigFile’ın ücretsiz versiyonu 2 GB’a kadar olan dosyalarınızı transfer edebiliyor. Tek seferde 5 dosyaya izin veriliyor ve paylaşılan dosyalar 10 gün saklanıyor. Dosyalarınızı yükledikten sonra kendi mailinizi ve alıcının mailini girmeniz yeterli. Ayrıyetten alıcıya mesaj bırakmak istiyorsanız sitede böyle bir seçenek de mevcut.

MediaFire aslında dosya paylaşımını kolaylaştıran bir bulut depolama servisi. Ücretsiz versiyonunda hesap açtıktan sonra 10 GB dosya depolamanıza ve paylaşmanıza izin veriyor. Ayrıca indirme sınırı yok, dosyalarınızı istediğiniz kadar kişiyle paylaşıp indirebilirsiniz. Dosyalarınız siz silmediğiniz sürece hesabınızda tutuluyor. Son olarak klasör sistemi de depolamayı oldukça kolaylaştırıyor diyebiliriz.

JumboMail’in ücretsiz planı 2 GB’a kadar dosya transfer etmenizi sağlıyor. Yüklediğiniz dosyalarınızı ücretsiz bir şekilde 7 günlüğüne depolayabilirsiniz. Ayrıca Jumbomail hesap oluşturduktan sonra sayfalarını paylaşıp beğenmeniz ve iki arkadaşınızı davet etmeniz koşulunda 5 GB’a kadar ücretsiz transfer yapmanızı sağlıyor.

Kayıt olmadan ve ücretsiz olarak transfer başına 4 GB dosya boyutuna kadar transfer yapabilirsiniz. Ayrıca dosyalarınızı yükledikten sonra dosyalarınızı 7 gün boyunca indirebiliyorsunuz. Ek olarak dosyalarınızı şifre ile koruyabiliyor ve onları güvenli HTTPS aktarımı ile transfer edebiliyorsunuz. Paylaşmak istediğiniz dosyayı e-posta yoluyla ya da bağlantı linki oluşturarak transfer edebilirsiniz.

Sendspace ücretsiz versiyonu, yazımızda bahsettiğimiz dosya transfer sitelerine göre daha sınırlı boyutta (300 MB) dosya paylaşmanızı sağlıyor. Fakat diğer sitelere nazaran daha uzun depolama süresi özelliği işinize yarayabilir. 30 günlük depolama süresi içerisinde dosyanıza oluşturulan linkten erişebilirsiniz.

Hesap oluşturmadan 5 GB’a kadar olan dosyalarınızı ücretsiz olarak transfer edebiliyorsunuz. Ayrıca pCloud Transfer ücretsiz aktarım yaparken dosyalarınızı kişisel şifre ile korumanızı da sağlıyor. Böylece dosyalarınızı daha korunaklı bir şekilde transfer edebilirsiniz.

Dosyalarınızı 256 bit şifreleme ile güvenli bir şekilde transfer etmenize olanak sağlayan Send Anywhere ile 10 GB’a kadar aktarım yapabilirsiniz. Hesap açmadan gönderim yapmak isterseniz “Direct” seçeneği ile dosyanızı yükleyip, yükleme tamamlandıktan sonra 6 haneli bir kod ve karekod oluşturabilirsiniz.

6 haneli kodu sitedeki “Receive” kısmına girdiğinizde dosyanız inmeye başlayacaktır. Karekodu kullanmak için ise herhangi bir cihaza Send Anywhere uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bu yöntemi tercih etmezseniz hesap oluşturmanız dahilinde link oluşturabilir ya da mail yoluyla dosyanızı paylaşabilirsiniz. Ayrıca Google ya da Facebook hesabınızı bağlayıp siteden faydalanmanız da mümkün.

Ücretsiz hesap oluşturduğunuz takdirde 2 GB depolama alanına sahip olduğunuz DropBox hesabınızı hemen hemen her cihazda dosya aktarımı için kullanabilirsiniz. Windows, Mac, Linux, Android ve iOS sistemlerinde sorunsuz kullanabileceğiniz DropBox uygulamasında tek yapmanız gereken dosyayı yükledikten sonra ister link ile istersenizde mail yoluyla transfer yapmak. Bireysel veya ekip kullanımı için oldukça kullanışlı.

Microsoft’un sunmuş olduğu OneDrive bulut depolama sistemi, ücretsiz hesabı oluşturduğunuzda size 5 GB depolama seçeneği sunuyor. Dosyalarınızı aktardıktan sonra link oluşturarak kolayca transfer edebilirsiniz. Yazımızda oldukça popüler olarak kullanılan OneDrive’a yer vermemizin en önemli nedeni ise üniversite maili (edu maili) ile oluşturulan hesaplara 1 TB depolama seçeneği sunması. Böylelikle büyük dosyalarınızı varsa üniversite mailiniz ile kolaylıkla transfer edebilirsiniz.

Tabii ki yazımızda bahsetmezsek olmaz diyebileceğimiz bir site: Google Drive. Bireysel veya çalışma arkadaşlarınız ile kullanabileceğiniz depolama hizmeti sunan Google Drive, farklı cihazlardan (bilgisayar, telefon, tablet) dosya transfer edebilmenizi sağlıyor. Google Drive ücretsiz seçeneğinde 15 GB’a kadar dosya aktarımı yapabilirsiniz. Ancak çoğu zaman bu kapasiteyi mail kutumuz doldursa da küçük ve orta boyutlu dosya paylaşımı için oldukça ideal bir bulut sitesi diyebiliriz.