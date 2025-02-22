Uçuyormuş Gibi Görünen Bu Hayalet Gemiler Neyin Nesi?

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Denizin üzerinde süzülüyormuş gibi görünen bu gemiler, doğa yasalarına meydan okumuyor aslında. Tamamen gerçek bir doğa olayı, ismi ise Fata Morgana.

Bir bilim kurgu filminden fırlamış ya da eski denizcilerin korkulu rüyası olan hayalet gemilere benzeyen gemiler; bir optik illüzyon yüzünden böyle görünüyor.

Sosyal medyada "uçan gemi" haberleri olarak karşımıza çıkan doğa olayının aslında tam olarak neye dayandığını bilimsel yönüyle ele alalım.

Atmosferin ışıkla oynadığı bir oyun söz konusu.

Bu olayın ardındaki bilim, doğanın bize sunduğu ilginç bir optik yanılsama. Yüzyıllardır denizcilerin hikâyelerine ve efsanelere konu olan illüzyonun bilimsel adı "Fata Morgana".

Fata Morgana, atmosferdeki sıcaklık terselmesi sonucu oluşan karmaşık bir üstün serap ve sıcak bir hava tabakasının daha soğuk hava tabakasının üzerinde yer almasıyla ortaya çıkıyor.

Farklı hava katmanları arasından geçen ışık ışınları bükülerek uzak nesnelerin görüntülerinin bozulmasına veya yükselmiş gibi görünmesine neden oluyor. İşte özellikle gemiler gibi büyük nesneler, ufkun üzerinde süzülüyormuş algısı yaratıyor.

Fata Morgana'nın meydana gelebilmesi için belirli atmosferik koşullar gerekli.

uçan gemi

Genellikle güneşin, deniz gibi soğuk bir yüzeyin üzerindeki atmosferi ısıtmasıyla oluşuyor ve sıcaklık terselmesi meydana geliyor. Az önce bahsettiğimiz gibi; sıcak hava tabakası, soğuk havanın üzerinde bulunuyor.

Fata Morgana serapları, genellikle kutup bölgelerinde daha yaygın olarak gözlemleniyor çünkü buz gibi soğuk yüzeyler üzerinde atmosferik kanallar daha sık oluşuyor fakat doğru koşullar sağlandığında diğer bölgelerde de görülebilir.

Tarih boyunca Fata Morgana, denizcilik efsaneleriyle ilişkilendirildi.

fata morgana

Bu ilginç illüzyonun ya da doğa olayının, hangisini derseniz deyin; denizlerde hayalet gibi görünen ve suyun üzerinde süzülen "Uçan Hollandalı" efsanesinin olası açıklamalarından biri olduğu düşünülüyor.

Atmosferik koşulların oluşturduğu bu seraplar, denizcilerin hayalet gemiler veya gerçekte orada bulunmayan kara kütleleri gördüklerini iddia etmelerine yol açmış olabilir...

Kaynaklar: 1, 2

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