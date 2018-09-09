Birkaç Ucuz Malzemeden Deniz Uçağı Yapmak Mümkün Mü?

Elinizde yapı marketlerden aldığınız uzaktan kumandalı bir bot, köpükten bir tahta, birkaç güçlü motor ve alüminyumdan yapılmış kutular var. Bunları kullanarak ne elde edebilirsiniz?

YouTube'daki Peter Sripol isimli bir kullanıcı, bazılarının gereksiz gördüğü zımbırtıları kullanılabilir bir şeye dönüştürme fikriyle yola çıkmış. Bu listedeki gibi birçok hırdavatı kullanarak inanılmaz derecede çevik bir deniz uçağı oluşturan Sripol, son videosunda izleyicilere çok da güzel görünmeyen uzaktan kumandalı bir botu (RC boat) etkileyici bir uçan araca çevirirken uygulamanız gereken adımları anlatıyor.

Eğer bu yeni proje size bir yerleden tanıdık geliyorsa, daha önceden benzer teknikler kullanarak yaptığı uçaklar sebebiyledir.

Peter Sripol, ilhamını ilk kez 1928 yılında tanıtılan Amerikan amfibi uçağı Sikorsky S-38'den almış. S-38, bir dizi uçak kanadının standart bir botun alt tarafına bağlanmış hali gibi gözüküyor; bu yüzden tasarımını bu uçaktan esinlenerek oluşturması çok da şaşılacak bir durum değil.

Deniz uçağının inşaa süreci yeterince basit: köpük tahtaların kesilip kanat haline getirilmesi, ardından sert bir çerçeve oluşturabilmek amacıyla biraz çubuk kullanılması. En büyük sorun ise teknenin gövdesinin bir deniz uçağının sahip olacağı merdivenlerden yoksun olması. Her ne kadar bu durum sudan çıkmak için ideal bir şekil olmasa da gerekli gücün ve kontrol alanının sağlanmasıyla her şey sonda rayına oturmuş oluyor.

Aslında her deniz uçağının temel uçma prensibi benzer mantıkta çalışıyor. Diferansiyel itiş gücünün alttaki iki motordan sağlandığı araçta, sudan kalkmaya yardımcı olan farklı bir asansör sistemi bulunuyor. Aracın bir dümene sahip olmaması suyun içinde kontrolü biraz zorlaştırsa da uçuşa geçildiğinde herhangi bir problem oluşturmuyor.

Peter Sripol'un videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: