Dış Hat Uçuşları İçin Diğer Ülkelerle Görüşmelere Başlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme döneminde dış hat uçuşlarının tekrar yolculara açılabilmesi için 92 ülkeyle görüşmelere başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün yaptığı açıklamalarda, gündem konusu dış hatların tekrar açılması oldu. Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı düzeyde hizmet veren dış hatların tekrar yolculara açılabilmesi için 92 ülkeyle görüşmelerin başlatıldığını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, "Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle iş birliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkelerle uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz." ifadelerinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu ayrıca konuşmasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının geçirdiği süreçlerden de bahsetti. "Hava yolu halkın yolu olacak" anlayışıyla yola çıktıklarını belirten Adil Karaismailoğlu, bu bağlamda hava yolları endüstrisini serbestleştirdiklerini ve rekabet ortamı oluşturduklarını belirtti. 2003 yılında 36 milyon olan hava yolu yolcu sayısı da bu sayede 2019 yılında 210 milyona yükselmiş oldu.

Adil Karaismailoğlu: 'Dış hat uçuşları için 92 ülkeyle işbirliğimiz devam ediyor':

Yeni uygulanmaya başlanan normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran tarihinde 6 havalimanının tekrar iç hat uçuşları için faaliyete geçtiğini ve havayolunu tercih eden yolcuların her geçen gün arttığını belirten Adil Karaismailoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"O günden bu yana 47 havalimanımız daha salgına karşı önlemlerini aldı ve şu an 53 havalimanımız güvenli bir şekilde vatandaşımıza hizmet vermeye başladı. 15 Haziran'da 9 ülkede, 15 noktaya dış hat uçuşlarımız başladı. Salgının başladığını günden itibaren etkili önlemlerin büyük bir titizlikle uygulandığı havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayımız, iç hatlarda 14 bin 693, dış hatlarda ise 3 bin 872 olmak üzere toplamda 18 bin 565 oldu ve yaklaşık 1,5 milyon yolcu hava yolunu kullandı. Bu sayının şu anda salgın nedeniyle uçulmayan dış hat uçuş noktalarının süreç içerisinde yeniden açılmasıyla çok daha hızlı artacağına inanıyoruz. Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle işbirliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkelerle uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz."

5G uygulaması yolcuların hizmetine sunulacak:

1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme sürecinden bu yana havalimanlarında alınan önlemler ve artan yolcu sayıları hakkında bilgi veren Bakan Adil Karaismailoğlu, yolculara sunulacak olan 5G hizmeti hakkında şu ifadelerde bulundu:

"Havalimanımızda sunulacak 5G sinyali konusunda ise çalışmalarımızda çok önemli aşamalar katettik. Ülkemizde faaliyet gösteren 3 operatörün de 5G test çalışmaları tamamlandı. Terminal geliş ve gidiş katında kurulacak 5G antenlerinin kablolama işlemleri bitirildi ve merkezi donanımların kurulumları yapıldı. Operatörlerin ticari lisansları aktif olduğunda, terminal geliş ve gidiş katında 5G uygulamasını yolcularımızın kullanımına sunacağız."

Sağlık Turizmi artış gösteriyor:

Ayrıca Bakan Karaismailoğlu konuşmasında Türkiye'ye yapılan sağlık ve tatil, eğlence turizmi hakkında da bilgiler verdi. Sadece tıp turizmi için yıllık turist sayısının 10 milyon rakamlarına ulaştığını belirten Karaismailoğlu, tatil ve eğlence amaçlı gelen turistlerin 650-1000 dolar arasında bir döviz bıraktığı bilgisini verirken, sağlık turizmi için gelenlerin 9 bin dolara kadar harcama yaptıklarını belirtti. Sağlık turizminin ülkeye önemi hakkında Bakan İsmailoğlu şu ifadelerde bulundu:

"Bu rakamlar sağlık turizminin ülkemiz için önemini ortaya koymaktadır ve ülkemizde bu kapsamda büyük yatırımlar hayata geçirilmektedir. Bugün Türkiye'de uluslararası standartlarda hizmet veren sağlık kuruluşumuz bulunuyor. Özel hastanelerin yanı sıra üniversite ve kamu hastanelerinde de sağlık turizmi altyapısını güçlendirmek için birçok çalışma başladı. Bugün hızla faaliyete alınan şehir hastanelerini, sağlık turizmini güçlendiren büyük yatırımlar olarak görüyoruz."