Starship SN20'nin Motor Testinden Yeni Fotoğraf Yayınlandı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, şirketin yörüngeye ulaşacak ilk roketi olması planlanan Starship SN20'nin motor testlerinden heyecanlandıran yeni bir fotoğraf yayınladı. Bu yeni roketle birlikte şirket önce Ay'a, daha sonra ise Mars'a insanlı seyahati mümkün kılmayı hedefliyor.

SpaceX, 12 Kasım Cuma günü Güney Teksas Boca Chica yakınlarındaki Starbase tesisinde, şirketin yörüngeye fırlatılmak üzere tasarlanan parlak, gümüş renkli Starship prototiplerinin ilki olan yeni Starship SN20'yi test etti. Motorların birlikte nasıl performans gösterdiğini görmek amacıyla sadece birkaç saniye süren test aynı zamanda, şirketin altı Raptor motorunu aynı anda kullanan ilk testi olma özelliğini de taşıyor. SN20'nin önceki testlerininse sadece iki motor içerdiği biliniyor.

SpaceX’ten gelen yeni bir fotoğrafsa; Starship SN20 roketinin görkemli ateşlenme anını gözler önüne seriyor. Fotoğrafta, Starship'in altı Raptor motoru bir test standında ateş ve egzoz püskürtürken; SpaceX'in Super Heavy güçlendiricisinin prototipi olan başka bir roket de yakınlarda boşta duruyor.

Starship, şimdiye kadar yapılmış olan en uzun roket unvanının da sahibi

İnsanları ve kargoları Ay'a ve Mars'a fırlatmak için Starship roketiyle birlikte devasa Super Heavy güçlendiricisini geliştiren SpaceX; fırlatma sistemini de tamamen yeniden kullanılabilir olacak şekilde tasarladı. Sistemin ilk aşamasında Super Heavy güçlendirici bulunurken, bir üst aşamada da 165 fitlik (50 metre) Starship bulunuyor. Bu iki araç bir araya geldiğinde ise,120 metre boyuyla, 110 metre NASA’nın Satürn V Ay roketini de geçerek şimdiye kadar ki en yüksek roketi oluşturuyor.

SpaceX’in önce kendi mürettebatlı Ay uçuşları, daha sonra ise Mars yolculuğu için de kullanmak istediği Starship; bir süre önce Artemis programının bir parçası olarak NASA tarafından kullanılmak üzere seçilmişti (ve Jeff Bezos bu olaya oldukça bozulmuştu). Ancak SN20’nin devreye girmesi için önce Starship’in yörüngeye ulaşması gerekiyor.

Bundan önceki Starship testleri, bu yıl bir iniş için Dünya'ya dönmeden önce, bazen patlamalı sonuçlarla olmak üzere maksimum 6 mil (10 kilometre) yüksekliğe ulaştı. Yörüngeye ulaşmak için tasarlanması sebebiyle ise roketin, uzayın 100 km üst sınırından çok daha yükseğe çıkması gerekiyor.

Test uçuşunun ne zaman yapılacağı belli değil

Mayıs ayında SpaceX, ilk Starship yörünge uçuşu için planını sunmuş ve bu planda da Starship’in Dünya'nın etrafında bir kez uçup, ardından kalkıştan yaklaşık 90 dakika sonra da Hawaii'deki Kauai adası yakınlarındaki Pasifik Okyanusu üzerinden Dünya'ya geri döneceğini belirtmişti.

SpaceX ve Elon Musk, yörünge test uçuşunun önümüzdeki haftalarda veya aylarda gerçekleşebileceğini ifade etmişti; ancak Federal Havacılık İdaresi (Federal Aviation Administration), şirketin Starbase tesisinin çevresel değerlendirmesini yapmakta olduğu için test uçuşunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.