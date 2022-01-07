Üniversitelerde Uzaktan Eğitime Geçilecek mi Açıklandı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, artan vaka sayıları nedeniyle üniversitelerdeki eğitime ara verilip verilmeyeceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nı işaret eden Özvar, oradan gelecek açıklamaların üniversite yönetimlerini de bağlayacağını söyledi.

Omicron varyantı, Türkiye'de de etkisini göstermeye başlamış durumda. Vaka sayıları, son iki gündür bugüne kadarki en yüksek seviyelere ulaştı. Dün, 68.413 vaka bildiren Türkiye'de yeni tedbir ve kısıtlama gibi konular da gündemde. Konuyla ilgili yeni bir açıklama ise üniversite öğrencileri için yapıldı.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından yapılan açıklamalarda, üniversitelerin kapatılmayacağı ifade edildi. Eğitimin tüm illerde sürdüğünden bahseden Özvar, bu durumun bundan sonraki süreçte de devam edeceğini açıkladı. Üniversitelerin konuyla ilgili kararlar alabileceğini aktaran yetkili isim, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaların üniversite yönetimlerini de bağladığını belirtti.

"YÖK bütün illerimizde bu salgın ortamında eğitim, öğretim faaliyetlerini sürdürdü"

Prof. Dr. Erol Özvar şöyle konuştu: "Eğitim ve öğretimin devamı yükseköğretim kurumları için fevkalade önemli bir öncelik. Bizler pandemi döneminde, salgın döneminde de üniversitelerimiz eliyle hiçbir zaman çok kısa bir dönem hariç eğitim öğretimimiz kesintiye uğramadı. Bu bizler için fevkalade önemlidir. YÖK bütün illerimizde bu salgın ortamında eğitim, öğretim faaliyetlerini sürdürdü. İnşallah bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir.

Salgın yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdüremeyecek bir duruma gelmesi durumunda ki o zaman bütün üniversitelerimiz, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri ve kararları doğrultusunda bu eğitim, öğretim ve usulleri konusunda da karar almaya yetkilidirler. Bu konuda yetkili YÖK, kararları üniversitelerimizin yönetimlerine bırakmış vaziyettedir. Böyle olmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Çünkü salgın şartlarının her ilde birbirinden farklılık gösterdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bu çerçevede üniversitelerimiz bu salgınla ilgili olarak ellerindeki veriye bakarak ve ildeki Hıfzıssıhha Kurulu, Valilik ve diğer ilgili birimlerle istişareler etmek suretiyle üniversiteleriyle alakalı kararlar alabilecektir.

Bir kısım üniversitelerimizde online veya dijital olarak uzaktan öğretim usulüyle verilen ders sayılarında veya oranlarında farklılık olabilir. Bunlar üniversitelerimizin aldığı karar gereğidir, bunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum."