Dünyaca ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre ekrana gömülü parmak izi tarayıcı teknolojisi, Face ID'den memnun kalmayan iPhone kullanıcılarının Android'e geçmeleri için en büyük neden olacak.

Yatırımcılar için yeni bir tavsiye notu paylaşan TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı teknolojisinin, 2019 yılından itibaren Android amiral gemilerini iPhone’lardan ayıran en büyük özellik olacağını dile getirdi.

Kuo’ya göre iPhone X kullanıcılarının Face ID konusundaki geri dönüşleri, Apple’ın beklediği kadar olumlu olmadı. Face ID teknolojisini deneme fırsatı bulan pek çok iPhone kullanıcısı, parmak izi tarayıcının çok daha pratik bir güvenlik sunduğunu dile getirdi.

Buna karşın Android kullanıcıları için büyük bir değişiklik yok. Evet, artık kalın ekran çerçeveleri ve ana ekran tuşları yok. Fakat parmak izi tarayıcı, ekranın altında bulunan optik sensörler sayesinde aynı yerinde varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Şu ana kadar Oppo, Vivo, Xiaomi ve Huawei gibi Çinli şirketler ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı bulunan akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Synaptics, şu anda en büyük ekrana gömülü parmak izi tarayıcı tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2019 yılında tanıtılacak yeni amiral gemisi Galaxy S10 ile birlikte ilk ekrana gömülü parmak izi tarayıcılı telefonunu piyasaya sunacak. Optik yerine ultrasonik sensör kullanacak olan bu cihaz, parmak izi üç boyutlu olarak tarayacak.

Kısacası Kuo, yatırımcılara ekrana gömülü parmak izi tarayıcı tedarik zincirine yatırım yapmaları konusunda yeşil ışık yakıyor. Zira Kuo’ya göre bu teknoloji, kullanıcıların iPhone’dan Android’e geçmelerinden en önemli nedenlerden biri olacak.