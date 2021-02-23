Hintli milyarder yatırımcı Rakesh Jhunjhunwala, CNBC'ye yaptığı açıklamada regülatörlerin Bitcoin'i yasaklamaları gerektiğini söyledi. Ünlü yatırımcı, kripto para biriminin 'en yüksek mertebenin spekülasyonu' olduğunu ifade etti.

Bildiğiniz üzere piyasadaki en değerli kripto para birimi olan Bitcoin, son haftalarda rekor üstüne rekor kırdı. Son olarak 58.000 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmeyi başaran, ancak orada tutunamayarak sert bir düşüş yaşayan kripto para, piyasaya olan merakı da alevlendirdi. Bugünse milyarder bir yatırımcıdan Bitcoin'e karşı bir görüş geldi.

CNBC'ye konuşan Hintli milyarder yatırımcı Rakesh Jhunjhunwala, regülatörlerin kripto para birimini çökertmesini söyledi. "Bence bu en yüksek mertebenin spekülasyonu. Şehirdeki her partiye katılmak istemiyorum. Akşamdan kalmanın çok daha kötü olduğunu düşünüyorum." sözleriyle Bitcoin'e tepki gösterdi. Yatırımcı, hayatı boyunca hiçbir zaman Bitcoin almayacağının da altını çizdi.

'Bitcoin yasaklanmalı':

Hindistan'ın Warren Buffet'ı olarak da bilinen ünlü yatırımcı, Hindistan'daki regülatörlere de Bitcoin'e karşı harekete geçmeleri için davette bulundu. Regülatörlerin Bitcoin'i yasaklaması gerektiğini belirten yatırımcı, dijital rupiye odaklanılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca gün içinde %5 ila %10 arasında oynayan bir şeyin bir para birimi olamayacağını da ekledi.

Dünya çapında birçok yatırımcı, enflasyona karşı bir korumanın yanı sıra Bitcoin'i geleceğin ödeme yöntemi olarak görüyor. Fakat bu görüşler devam ederken Bitcoin'e karşı devletlerin yüksek mevkilerinden de olumsuz görüşler aktarılıyor. Örneğin geçtiğimiz gün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Bitcoin'in işlemleri yürütmenin son derece verimsiz bir yolu olduğunu ifade etmişti.

Son haftalarda boğa dönemi içinde olan kripto para piyasası, Janet Yellen'ın açıklamalarının ardından haftaya büyük bir düşüşle başlamıştı. Bitcoin, hafta başında başlayan düşüşünde bugün 45.000 dolar seviyesini dahi görmüştü. Bitcoin'in düşüşüne altcoinler de eşlik etmiş, piyasaya yeni giren pek çok kişi panikle zarar ederek piyasadan çıkmıştı.