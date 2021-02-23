Ripple davasının etkileri kripto para piyasasını sallamaya devam ederken, Bitfinex - Tether davasında da yeni gelişmeler yaşandı. Bitcoin borsası Bitfinex, Tether davasında savcılıkla anlaşmaya vardı.

Ripple davasının ilk duruşması geçtiğimiz gün görülmüşken, Bitfinex, Tether davasında savcılıkla anlaşma yolunu seçti. Bitfinex ve stablecoin Tether’ı yönetenler herhangi bir ihlal yapmadıklarını belirtirken buna rağmen 18,5 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul ettiler.

Bitcoin piyasasında çalkantılar yaşandığı şu günlerde ABD’de arka arkaya görülen davalar da piyasayı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle Bitfinex gibi firmalar coin piyasasını manipüle etmek için yalan beyanat verdikleri konusunda ciddi suçlamalar altında kalıyorlar.

Tether’ın Yükselişi Bir Yalan Üzerine Kurulu

Başsavcılığın iddiasına göre Tether’ın bir dolar bile karşılığı olmadığı halde; “Bitfinex’in çatı şirketi iFinex’in, Tether’ın bağlı olduğu varlığa dair yalan beyanda bulunması” sonucunda şu anda Tether’ın 1,01 dolardan işlem gördüğünü belirtiyor. Bitcoin madencilik üzerine kurulu bir kripto para olmasına karşın Tether müşterilerin ihtiyacına göre üretilen bir coin türü. 2017 yılının ortalarından itibaren Tether’ın küresel olarak herhangi bir küresel bankaya erişimi ve herhangi bir değeri yoktu.

Tether’ın Bitcoin piyasasını kontrol amaçlı kullanıldığını iddia eden savcılığın elinde ciddi veriler olduğu belirtiliyor. Bitfinex’in de sırf bu yüzden 18,5 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul ettiği hatta daha fazla belge açıklanırsa güvenilirliğini tam olarak yitireceği bildiriliyor. Bitfinex soruşturmasını yöneten New Yorklu yetkililer önümüzdeki iki yıl boyunca Tether’in rezervlerine dair rapor almaya devam edecek. Şirketler ise New Yorklularla ilgili tüm piyasa işlemlerini sonlandıracak. British Virgin Adaları’nda mal varlığının büyük çoğunluğunu barındıran Bitfinex’in Tether konusunda yeni dönemde ne yapacağı ise tam bir muamma.

Görüldüğü kadarıyla ABD, Bitcoin firmalarının peşini bırakmayacak gibi duruyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin.