Ünlü korku oyunundan uyarlanan Until Dawn filminin yeni fragmanı yayımlandı. Filmdeki zaman döngüsü ve gizemli olaylar izleyiciyi meraklandıracak.

Until Dawn filminin yeni fragmanı yayımlandı. David F. Sandberg’in yönettiği korku filmi, oyuncuların hayatta kalmak için mücadele ettiği popüler video oyunundan uyarlandı.

Ünlü korku oyunundan uyarlanan Until Dawn filminin yeni fragmanı karşımızda. 25 Nisan’da sinemalarda gösterime girecek olan film, oyun evreniyle bağlantılı olacak ancak farklı bir anlatım tarzı sunacak.

25 Nisan’da izleyicilerie buluşacak

Filmin hikayesi, genç bir kadının gizemli şekilde kaybolmasıyla başlıyor. Melanie'nin ortadan kaybolmasının ardından kız kardeşi Clover, arkadaşları Max, Megan, Nina ve Abel ile birlikte onu bulmak için yola çıkıyor. Grup, araştırmaları sırasında Hill adında tuhaf bir adamın işlettiği eski bir hana ulaşıyor. Hill, onları bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıyor, ancak gençler bu uyarıyı dikkate almıyor.

Gece çöktüğünde ise gizemli olaylar gitgide artmaya başlıyor. Arabanın kaybolması ve Melanie'nin imzasının eski bir misafir defterinde bulunması ekibi endişelendiriyor. Korkutucu yaratıkların ortaya çıkması ve zaman döngüsü içinde tekrar tekrar ölmeleri, grubu hayatta kalma mücadelesine sürüklüyor. Fragman, orijinal oyunla benzer temalar işlese de farklı karakterler ve senaryolarla oyunun birebir uyarlaması olmadığını gösteriyor. Film, gerilim dolu sahneleriyle izleyiciyi kimin hayatta kalacağını merak ettirecek gibi görünüyor.

Filmin yönetmenliğini David F. Sandberg üstlenirken, senaryosu Gary Dauberman ve Blair Butler tarafından yazıldı. Dauberman, The Conjuring evreni ile tanınan bir isim. Filmde, Peter Stormare’nin yanı sıra genç oyuncular Ella Rubin, Ji-young Yoo, Michael Cimino ve Maia Mitchell gibi isimler de yer alıyor. Filmin 25 Nisan’da vizyona girmesi bekleniyor.

İşte yeni fragman: