Sony'nin PS4 döneminde piyasaya sürdüğü korku oyunu Until Dawn'ın merakla beklenen film uyarlamasından ilk fragman geldi.

Sony, popüler korku oyunu Until Dawn'ın sinema uyarlamasının ilk fragmanını yayınladı.

Nisan ayında vizyona girecek olan film, sıradan bir uyarlamadan çok hikâyeyi ve evreni genişleten bir proje olacak gibi görünüyor. Fragman kısa bir teaser niteliğinde olsa da filmin arkasındaki ekipten ilginç detaylar içeriyor.

Until Dawn filmi ilk fragmanı

Filmin senaristi Gary Dauberman, oyunun büyük bir hayranı olduğunu ve amacının seyircilere sadece oyundaki deneyimi tekrar yaşatmak değil, hikâyeyi daha da ileri taşımak olduğunu belirtiyor. Yönetmen David F. Sandberg ise filmin, oyunun karanlık atmosferini ve tonunu koruyacağını ancak "evreni genişleteceğini" vurguluyor.

Fragmanda, oyundaki Dr. Hill karakterine yeniden hayat verecek olan Peter Stormare de yer alıyor. Yönetmen Sandberg, oyunun oyuncu seçimleri ve sonuç odaklı yapısından ilham aldığını ve bunu filme de dâhil ettiğini ifade ediyor. Filmde karakterler öldüğünde hikâyenin bir döngüye girerek yeni korku senaryoları sunduğunu belirten Sandberg, her ölümün izleyiciyi farklı bir korku türüyle karşı karşıya bırakacağını söylüyor.

Until Dawn filmi 25 Nisan'da sinemalarda olacak. Sony ayrıca daha uzun bir fragmanın yakında yayınlanacağını da duyurdu.