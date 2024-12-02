Bir üniversite profesörü, pek çok kişinin sevmediği fizik dersini eğlenceli hâle getirmek amacıyla Usain Bolt ile bir dinozoru yarıştırarak temel fizik kuralları gibi bazı konuları öğrencilerine başarılı bir şekilde anlatabildi.

Öğrencilik yıllarında fizik derslerini seven var mıydı gerçekten? Muhtemelen azınlıktır. Çoğu öğrenci için hem zor hem sıkıcı gelir.

Ancak Toledo Üniversitesinden Fizik Profesörü Scott Lee, bu algıyı kırmak için harika bir yaklaşım geliştirdi ve Usain Bolt’u, 400 kilogramlık bir dinozor türü olan Dilophosaurus wetherilli ile 100 metrelik bir yarışta karşılaştırdı.

Egzersiz, fizik derslerinde temel kavramları öğretmek için tasarlandı.

Öğrenciler, 1D kinematik (hız, yer değiştirme, ivme vb.) kavramlarını kullanarak dünyanın en popüler koşucusu Usain Bolt’un bu yarışı kazanıp kazanamayacağını hesapladı.

Derste, Newton’un ikinci yasası gibi fizik prensipleri masaya yatırıldı. Mesela Usain Bolt’un daha küçük kütlesi, başlangıç ivmelenmesinde ona avantaj sağlaması gibi.

Bu ders yalnızca öğrencilerin fizik kavramlarını öğrenmesini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda onları fiziksel prensiplerin gerçek hayatta nasıl uygulanabileceğini tartışmaya yöneltti. Örneğin vahşi doğada bir dişi aslanın avını yakalarken kullandığı ivme veya hızlanma gibi…

Bu dinozorun seçilmesinin de bir amacı vardı.

Dilophosaurus hem bilinirliği (belki Jurassic Park'tan hatırlayabilirsiniz) hem de Usain Bolt’un hızına yakın bir maksimum hıza sahip olması sebebiyle tercih edildi. T-Rex gibi daha popüler dinozor türleri, Bolt’un hızına yaklaşamayacak kadar yavaş olduğu için seçilmedi.

Peki sonuç ne oldu?

Hesaplamalar gösterdi ki Usain Bolt, modern fizik prensipleri ve kendi ivme yeteneği sayesinde dinozoru zorlanmadan yenebiliyor! Yarış, Bolt’un 2 saniyelik bir farkla bitiş çizgisine ulaşmasıyla bitiyor.

Sonuç olarak Scott Lee, öğrencilerin ilgisini çekebildi ve fiziği daha kolay hâle getirmiş oldu. Siz bu fikri nasıl buldunuz? Yorumlara yazın!

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